Chima klar for Molde

Sport

Det har siden januar vært kjent at Molde og Chima har ønsket en gjenforening. Etter det Romsdals Budstikke erfarer ankom Chima Chukwu Molde tirsdag kveld for å gjennomføre den medisinske testen.

26-åringen har fått lite spilletid i Warszawa denne sesongen, mens MFK har vært på jakt etter en erstatter for fjorårets toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson.

Brann var interessert i å hente den nigerianske spilleren til Bergen, men ifølge BA skal Molde ha kunnet tilby en bedre avtale.

Klokka 10 bekrefter MFK at Chima har signert en avtale som strekker seg fram til sommeren 2020. Ole Gunnar Solskjær er svært fornøyd med å få tilbake spissen.

– Det er med glede vi kan ønske Chima velkommen tilbake. En fantastisk gutt som arbeider utrolig hardt for å gjøre lagetbedre. I forrige periode vant han tre seriegull og to cupmesterskap, så han vet hva som skal til for å vinne. Nå kommer han hjem med nyttig erfaring fra sitt opphold, og jeg vet han kommer til å gi alt for Molde FK, sier Solskjær til moldefk.no.

Chima er også glad for å komme «hjem» til Molde.

– Det er helt fantastisk å komme hjem igjen. Jeg kjenner klubben godt fra forrige periode jeg var her, og vet hva som skal til. Jeg har vært her på besøk flere ganger mens jeg har vært ute, og alltid blitt mottatt som en del av familien, det er helt fantastisk å kjenne på. Jeg var her sist i 2016, og Ole Gunnar har alltid sagt jeg er velkommen tilbake. Jeg er veldig, veldig fornøyd med endelig være tilbake.

Chima Chukwu forlot Molde i 2015 og dro til Kina. Han spilte for Shanghai Shenxin fram til januar 2017. Da gikk han til polske Legia Warszawa. Siden Chima Chukwu kom til Norge og Lyn som tenåring regnes han ikke som en del av utlendingskvoten.

Det var Kjell Jonevret som hentet Chima til Molde i 2010. Han tok seriegull med klubben i 2011, 2012 og 2014, og cupgull i 2013 og 2014.