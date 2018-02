Solemdal: – Jeg er bedre enn dette

Sport

Hun klatret fra 50.-plass til 42.-plass etter skiskytternes jaktstart i iskalde Pyeonchang mandag, men var bevisst på at det ikke skulle være for mange sure miner etterpå.

– Jeg er selvsagt skuffet. Jeg føler at jeg er bedre enn dette og hadde håpet at det skulle ha fungert bedre. Samtidig vet jeg at det ikke hjelper å gå rundt å være sur. Det er dette jeg har prestert i de to første sjansene jeg har fått, og så får jeg liksom stå for det. Jeg har ikke gitt opp. Når du er i OL så kan du ikke liksom ikke tenke for mye over alle feilene du har gjort. Det kan jeg tenke på i sommer. Nå er det OL, og nå må jeg skjerpe meg og jobbe hardere. Dette kan snu fort. Jeg skal ikke gi opp før OL er over. Det er nå jeg har sjansen, sa Solemdal til NTB.

28-åringen har flere sjanser igjen. Allerede onsdag er det normaldistanse på programmet. Det kommer en stafett, og det kommer fellesstart.

Bedre

Hun synes at det var litt bedring å spore i jaktstarten, selv om det er langt opp til de beste. Fire bom ble det også.

– Jeg synes at det var hakket bedre enn i sprinten, men jeg er ikke helt fornøyd. Jeg bruker for lang tid på liggende og legger igjen for mange sekunder. Så fikk jeg et par mer bom på stående enn jeg skulle ha ønsket. Det er noe som er bra, men det er også mye som jeg kan gjøre bedre.

God læring

– Hva betyr disse løpene med tanke på det som skal skje i resten av mesterskapet?

– Jeg har prøvd så godt jeg har kunnet og har lært masse i løpet av de to løpene jeg har gått. God læring er det som det har handlet mest om.

– Hva har du lært?

– Jeg har lært at du må være veldig bestemt på vinden. Du må ikke bli for opptatt av det som skjer. Du må bare ta en avgjørelse og gå for det. Slipper du lite grann og du ikke holder riktig godt nok i børsa, så blir du hardt straffet for det, sa Solemdal.