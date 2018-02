Solemdal klart for OL-sprinten

Sport

Drøye to måneder er gått siden 28-åringen ble nummer to på normaldistansen i Östersund som innledet årets verdenscupsesong. Siden har det resultatmessig gått mye opp og nede.

Nå er det kamp om OL-medaljer som gjelder. På spørsmål fra NTB om hun tror hun kommer til OL med Östersund-nivået inne, svarer Solemdal:

– Jeg gjør egentlig det, men da skal man ha litt flaks også. Jeg er klar over at jeg ikke har råd til å bomme noe særlig for å være med i toppen. Jeg må få ned blinkene. Noen ganger får jeg til det, og andre ikke. Jeg er ikke så god at det er helt bankers.

– Får jeg til et toppløp nå, kan det absolutt være på høyde med det jeg gjorde i starten av sesongen. Men det blir selvfølgelig spekulasjoner før vi kommer i gang. Det er da svarene kommer, tilføyer hun.

Tenker ikke resultat

Nøkkelen for Tingvoll-jenta ligger på standplass. Det var også der hun la grunnlaget for den forrykende sesongstarten. Etter 30 blanke treff i de to første verdenscuprennene kunne Solemdal iføre seg den gule ledertrøya.

Foran lørdagens OL-sprint håper 28-åringen å få til noe av det samme.

– Jeg håper jeg klarer å gjøre et løp som er opp mot det jeg er god for. Hva det holder til, har jeg ikke peiling på. Jeg vet ikke hva de andre gjør, så jeg prøver ikke å tenke så mye resultat, sier Solemdal.

I forberedelsene til vinterlekene i Pyeongchang har mye handlet om å ikke ta for store grep.

– Jeg har prøvd å trygge min måte å gjøre ting på og ikke gjøre noen nye ting nå. Det har handlet om å bygge selvtillit, sier Solemdal.

Døgnrytme-utfordring

For fire år siden fikk hun Sotsji-OL ødelagt av sykdom. Undersøkelser i ettertid viste at det var kyssesyken som hadde slått ut.

Den opplevelsen er med på å sette Pyeongchang-opplevelsen i perspektiv.

– Jeg var syk for fire år siden. Nå får jeg sjansen til å gå et OL når jeg er frisk, og bare det ser jeg på som en opptur, sier 28-åringen.

Etter ankomst til OL-byen har mye handlet om å finne rett døgnrytme. Skiskytterne skal konkurrere på sen kveldstid koreansk tid og har forsøkt å tilpasse døgnet til det. Leggetid har vært klokken tre om natten, før vekkerklokka ringer rundt ni timer seinere.

Det har ikke bare vært enkelt.

– Jeg sliter litt med den rytmen vi prøver å stille oss inn på. Det gikk bra i starten, men nå har jeg begynt å snu tilbake til norsk tid. Men et par dager til, så er jeg inne, sier Solemdal, som ikke helt har klart å falle til ro ved 03-tiden.