Kom tre sekunder for seint til å vinne gullet

Sport

MOLDE: Mesterskapet ble arrangert i Valldal i helga og Nakken tok sølv i begge disiplinene. Lørdag var han 15 sekunder bak vinneren Nils Oscar Bryøen fra Strindheim over fire kilometer klassisk. Linus Engdahl fra Torvikbukt ble nummer fire.

På søndagens sprint i fristil gikk MOI-talentet for gullet, men måtte se seg slått med tre sekunder etter en tett 2-kilometer. Nok en gang var det Bryøen som var raskest. Også her gikk Engdahl et godt løp og tok tredjeplassen 18 sekunder bak vinneren.

- Trønderne dominerte i de fleste klassene i mesterskapet. Dette er meget sterke prestasjoner av de to lokale guttene, sier Petter Myrset som er leder av langrennskomiteen i Møre og Romsdal Skikrets.

15-åringene gikk fem kilometer i klassisk lørdag. Her ble Iver Nås fra Eide nummer sju og Iver Synstnes Hole fra Åndalsnes nummer ni.

Søndag imponerte Johan Fredriksen Orset fra Torvikbukt i samme klasse. Han ble nummer fire, rundt 15 sekunder bak trioen som var i spurtoppgjøret i fristil.

Ola Lange fra Vistdal tok to niendeplasser i 13-årsklassen.

Malin Indergård (MOI) ble nummer ti i J13-klassen i fristil. Sebastian Risan Nakken (MOI) ble nummer elleve i G16.

Arrangementet til Valldal idrettslag samlet 140 deltakere fra Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

PS: MOI stilte flere deltakere i Ungdommens Holmenkollrenn i helga. Her endte Signe Gaupset (J13) lengst oppe på resultatlistene. Hun ble nummer 28 søndag og nummer 36 lørdag.