Molde vant skjebnekamp mot tabellnabo Oppsal

Sport

Etter en jevnspilt førsteomgang av møtet mellom Oppsal og Molde, ble det hele en svært dramatsik forestilling i den andre. Molde klarte lenge å holde avstanden på både to og tre mål, men da det gjensto bare to minutter på tavla, utlignet hjemmelaget. Ragnhild Valle Dahl sikret likevel seieren fra sjumetersmerket like før slutt.

Lagene var svært jevne i den første omgangen, og lagene fulgte hverandre helt inn mot pause. Molde-jentene leverte tidvis fine kombinasjoner og fint angrepsspill, men slapp litt for mange sjanser og mål til imot. Lagene gikk i garderoben med 14-13 på tavla i favør hjemmelaget. Sherin og Mona Obaidli hadde sammen med Ragnhild Valle Dahl tre mål hver i førsteomgangen.

Molde gikk hardt ut av startblokkene i den andre omgangen da Ragnhild Valle Dahl fintet Oppsals keeper Rikke Granlund på rumpa fra sjumetersmerket og kontant satte inn utligningen. Utover i omgangen holdt MHK lenge en tomålsluke, og holdt den helt inn mot slutten. Men da to minutter gjensto, skjedde det som ikke skulle skje. Hjemmelaget utlignet. Det ble en nervepirrende slutt på kampen da Mona Obaidli fikk en utvisning da det gjensto bare minuttet på tavla. Likevel fikk MHK mobilisert og fikk hentet hjem de to poengene da Ragnhild Valle Dahl sikret seieren fra straffemerket. Valle Dahl ble Moldes toppscorer med ni mål. MHK er nå oppe på elleve poeng i eliteserien.