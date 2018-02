Vinnerskallen fra Eide ble juniornorgesmester

Sport

Eide-gutten imponerte stort da han satte samtlige konkurrenter på plass på fellesstarten i junior-NM i skiskyting.

– Dette er uten tvil mitt aller største øyeblikk som skiskytter. Jeg har vært i veldig god fysisk form i hele vinter. Men jeg har helt frem til det siste trøblet litt på standplass. Det har vært utfordrende å få overført gode treningsserier til renn. Både i norgescuprennene på Lygna og i andre konkurranser, har jeg pådratt meg mange strafferunder eller tilleggsminutter. I dag var det fremgang å spore. Spesielt i stående hvor jeg traff på ni av ti skudd, sa Kjøl Tornes.

Det var en veldig tilfreds 18-åring som Romsdal Budstikke pratet med etter rennet. Det hadde nesten ikke gått opp for tredjeårsjunioren at han hadde blitt norgesmester. Selv om gratulantene var mange. Det var flere som ga uttrykk for at de unnet Kjøl Tornes en medalje av edleste valør. Først og fremst fordi han er en treningsvillig og dedikert utøver som jobber hardt hver eneste dag fir å bli bedre. Det forteller det meste om gullgutten at han ofret julefeiringen.

Fikk endelig uttelling

Eirik valgte nemlig å tilbringe det aller meste av jule og nyttårshelga på Lillehammer. Det med tanke på å få best mulige treningsforhold og inngang til norgescuphelga på Lygna. Kjøl Tornes fikk uttelling for det. Han har tidligere oppnådd sine beste resultater i sprintkonkurranser. Molde-utøveren har slitt med å utfordre de beste i renn med fire skytinger. Det har hatt sammenheng med at han har hatt sin styrke i sporet, og har slitt med uttellingsprosenten.

– Jeg føler i dag at jeg beviste at jeg er kapabel til å hevde meg også på den type distanser. Det var artig at jeg skulle få det til i junior-NM. Jeg skjønte at en medalje var innen rekkevidde da jeg fylte på den siste ståendeserien. For det var bare to som gikk ut før meg. Simen Hårstad (Rennebu) som lå på annenplass, hentet jeg i den første motbakken. På det tidspunktet var det knappe halvminuttet opp til han som ledet, sa gullvinneren til RB-sporten.

Plukket sekunder

Det skulle vise seg at gullet var innen rekkevidde. Eirik Kjøl Tornes plukket sekunder både i bakkene og de flateste partiene. Mest tok han faktisk da det flatet ut etter sugende stigninger. Eirik klarte i motsetning til de hardeste konkurrentene å trykke til da løypene og terrenget flatet ut.

– Det var en god følelse da jeg tok teten bare noen få hundre meter før målgang. Der og da forsto jeg at det mest sannsynlig ville bli gull dersom jeg holdt meg på beina, sa den nybakte juniornorgesmesteren som skal gå flere renn i NM.