Vi viser treningskampen mot Bodø/Glimt direkte

Fredagens treningskamp på Aker stadion blir årets første oppgjør mot eliteseriemotstand. Nyopprykkede Bodø/Glimt var suverene i fjorårets 1. divisjon, og vant serien hele 16 poeng foran Start på 2.-plass.

– Det blir den første testen i år hvor vi møter et eliteserielag som har kommet omtrent like langt som oss i oppkjøringen. Det var jo ikke så mange som hadde et særlig godt grunnlag på kretslaget sist helg. Men likevel var det en god øvelse i samhandling framover i banen. Nå må vi forsvare oss også, sier Ole Gunnar Solskjær.

Svak kamp i fjor

Lagene møttes også i treningskamp i februar i fjor. Da vant nordlendingene 2-0 etter en svak forestilling av MFK.

– Det var ikke en god kamp. Men det visste vi på forhånd. Da hadde vi trent knallhardt i forkant, og jeg prøvde trebackslinje mot deres 4-3-3. Det gikk ikke. Men vi ser bedre ut i år enn i fjor på samme tid. Det blir fire bak i år, lover Solskjær.

Kampen vises direkte HER fra klokka 14 (for abonnenter). Calle Indbjør og Trond Hustad vil kommentere kampen.