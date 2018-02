Ser du hva som er spesielt med denne colaboksen?

Sport

Ansiktene til ti norske alpinister blir å se på Coca Cola-boksene i Norge den neste tida. Dette er første gang at noen norske idrettsutøvere er avbildet på boksene. Dette gjør selskapet for å hedre alpinistene i tida fram mot de olympiske lekene i Pyeongchang, som begynner neste uke.

– Dette synes vi er morsomt. Vi setter pris på at Coca-Cola hedrer alpinistene på denne måten i tiden før OL. Nå vil det norske folk treffe på utøverne også i norske butikkhyller, det bidrar til ekstra oppmerksomhet om prestasjonene de skal stå for i de kommende lekene, sier Christopher Frankum, markedssjef for alpinlandslaget i Norges Skiforbund, i en pressemelding.

Følgende utøverne skal pryde boksene: Kjetil Jansrud, Nina Haver-Løseth, Aleksander Kilde Aamodt, Axel Patricksson, Ragnhild Mowinckel, Jonathan Nordbotten, Sebastian Foss Solevåg, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Mina Fuerst Holtmann og Maria Tviberg.

– Det er ikke mange som får ansiktet på verdens mest kjente brusboks, så alpinistene våre er i godt selskap – blant annet med selveste julenissen, sier Karen Huffman, Country Manager i Coca-Cola Norge.

Ragnhild Mowinckel har etter denne vinterens prestasjoner blitt en medaljekandidat i det kommende mesterskapet i Pyeongchang. Molde-jenta skal kjøre verdenscuprenn i utfor i Garmisch-Partenkirchen til helga, som blir siste test foran OL som har sin første alpine øvelse i neste uke.

Mowinckel har denne sesongen kjørt inn til sine to første pallplasseringer i verdenscupen. For en drøy uke siden satte hun personlig rekord med andreplass i storslalåmen i italienske Kronplatz. 25-åringen ligger på en foreløpig niendeplass i verdenscupen sammenlagt.