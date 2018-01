Avis: Wolff Eikrem klar for Seattle Sounders

Sport

Avisen skriver at det kun gjenstår formaliteter før nordmannen er klar for spill i USA. Seattle Sounders vant MLS-sluttspillet i 2016, og i fjor ble det tap i finalen.

– Det var en veldig viktig faktor, fordi jeg vet at de ønsker å gå for titler, sier Eikrem til The Seattle Times, som skriver at Eikrem ankom byen mandag.

Solskjær håper Eikrem bestemmer seg nå Den MFK-aktuelle midtbanespilleren reiser hjem fra Moldes treningsleir i Spania.

– Dette er en sjanse til å vinne en tittel igjen, men et annet sted i verden, sa Eikrem, som beskrev MLS-ligaen som en liga «på vei opp».

– Han er 27 år, så han er i sin beste alder i karrieren, sier Sounders-manager Garth Lagerwey.

Den tidligere Molde-spilleren kom til Malmö FF i 2015. Det skjedde etter et kort og skuffende Premier League-opphold i Cardiff. Han vant to seriegull med den svenske storklubben. I debutsesongen fikk han også prøvd seg i mesterligaens gruppespill. Forrige sesong ble det mindre spilletid på midtbanemannen med 17 landskamper for Norge.