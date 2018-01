De har vært Norges beste siden 2002. Nå er det utenkelige i ferd med å skje

Sport

Molde UVK har vært i en helt egen klasse både nasjonalt og internasjonalt de siste årene, og det solide laget har vunnet det som er mulig å vinne.

Vi må tilbake til 2001/2002-sesongen for å finne sist gang laget ikke vant norgesserien. Hvert år siden den gang har Molde vært best i landet. I alle fall inntil denne sesongen. Etter flere tap den siste tida, er nemlig seiersrekka i ferd med å brytes.

Skadeskutt

Molde UVK ligger på andreplass i norgesserien før den siste runden i mars. I helgas runde ble det to tap. Det er bare teoretiske muligheter for at moldenserne skal vinne serien også denne sesongen.

– Laget har slitt mye med frafall og skader den siste sesongen. Helgas lag var sterkt, men manglet flere av de mest rutinerte spillerne sine. Laget som reiste til Stavanger hadde likevel et klart mål om å berge seieren denne runden og dermed muligheten til vinne norgesserien totalt, sier Mattis Mikkelsen i Molde Undervannsklubb.

I helgas runde i Stavanger var det Oslo-laget Akkaren som var det beste laget. Molde måtte ta til takke med tredjeplass denne helga, til tross for at de slo nettopp Akkaren 2-1 i en innledende kamp. Der ble det i tillegg 1-2-tap for Egersund.

Ny seier henger i tynn tråd

I semifinalen møttes Akkaren og Molde igjen. Et redusert moldelag tapte da 0-1, og sjansene for seier i norgesserien er minimale.

For at det skal skje må Molde vinne den siste runden, samtidig som at Akkaren må bli nummer tre eller dårligere. Den spilles i Oslo 17.-18. mars. Før den tid er det ny runde i Euroligaen, der skadeskutte Molde i november tapte sine første kamper på nesten to år. I Champions Cup ble det femteplass før jul – ei turnering som Molde hadde vunnet sju år på rad.

Moldes lag i helga: Nino Lopez, Matias Barsten, Jakob Larhammer, Jasmin Dervisevic, Herman Ueland Hansen, Håkon Walderhaug, Jon Reidar Heggdal, Øyvind Nyhus og Njål Nordal.