Normann får forlenget opphold i Molde

Sport

Molde har sikret seg en forlenget låneavtale med Brighton-spiller Mathias Normann, dette bekrefter administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland.



21-åringen er også godt fornøyd med å bli værende i rosenes by.



– Nå er jeg veldig klar for å spille mer fotball. Jeg har trent godt i vinter og jeg føler meg generelt bra. Nå er målet å holde meg skadefri og fortsette å trene på samme måte, så er jeg klar for en ny sesong.

MFK presenterer ny signering i dag Molde Fotballklubb skal offentliggjøre en signering klokka 12 i dag. Det melder klubben via Snapchat og Twitter, der en ikke identifisert spiller figurerer på et kort videoklipp.

21-åringen kom først til Molde på lån sommeren 2017, og gjorde sine saker så godt at Solskjær ønsket at Bodøværingen skulle bli værende. Låneavtalen strakk seg til ut sesongen 2017, og Moldemanageren er fornøyd med å få med seg nordlendingen videre.

– Jeg er veldig fornøyd med å forlenge avtalen med Mathias fram til sommeren. Høsten ble dessverre ødelagt av skaden han pådro seg i en landskamp, men nå ser han veldig frisk og motivert ut. Han viste i perioder i fjor hvilket nivå han innehar, så vi gleder oss veldig til å se ham videre i Molde-drakta.