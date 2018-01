Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Sport

– Vi skal ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene, heter det i erklæringen, som ble lagt fram av den nye regjeringen på Jeløya i Østfold søndag.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass er frustrert over at konsekvensutredningen skyves på i fire nye år.

– Det er skuffende at vi heller ikke i neste periode får gjennomført en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han sier at potensialet for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser fra petroleumsvirksomhet utenfor disse områdene er stort.

– Vi vet at disse områdene kunne gitt avgjørende bidrag for å motvirke produksjonsfallet som kommer om få år, og som ville gitt mer verdiskaping for Nord-Norge og mer velferd for Norge, sier han.

Natur og Ungdom er derimot ikke skuffet.

– Vi jubler for at Lofoten, Vesterålen og Senja og de andre sårbare områdene ikke åpnes for oljevirksomhet. Nå forventer vi at denne saken er vunnet en gang for alle, og at det blir starten på at sårbare områder blir oljefrie soner og at vi lar den norske olja bli i bakken, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.