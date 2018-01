Molde HK møter tabellnabo i viktig bortekamp. Se kampen direkte her!

Sport

Se kampen direkte i videovinduet over fra klokka 20.00.

Søndagens oppgjør mellom Gjerpen og Molde i Skien er den eneste kampen i eliteserien for kvinner i håndball denne helga. Bare ett poeng skiller tabellnaboene. MHK ligger på åttendeplass med ni poeng, mens Gjerpen ligger på niendeplass med åtte poeng.

Oppsal på kvalik-plass ligger to poeng bak MHK, mens Stabæk ligger på nedrykksplass fire poeng bak Molde. Glassverket virker å være håpløst fortapt på sisteplass, og står fortsatt uten poeng etter elleve serierunder. Med seier over Gjerpen vil derfor MHK ta et stort steg mot ny eliteseriekontrakt for neste sesong.

Molde tok en viktig seier sist helg med den dramatiske ettmålsseieren over Stabæk i Molde Arena.

Gode og dårlige minner mot Gjerpen

MHK og Gjerpen møttes i første serierunde i Molde Arena i september. Da var det Molde som gikk seirende ut med 29-25 på måltavla. Lagene møttes i to avgjørende kvalik-kamper da MHK var i eliteserien for to sesonger siden. MHK tapte mot det daværende 1.-divisjonslaget og rykket ned.

Ifølge kamptroppen som er lagt ut på handball.no stiller Molde HK med følgende tropp mot Gjerpen:

Caroline Martins, Sherin Obaidli, Mona Obaidli, Katsiaryna Silitskaya, Vilde Nerås, Rikke Skiri Østigård, Kristina Logvin, Lærke Sofie Sørensen, Sandra Wrede, Natasa Jankovic, Ragnhild Valle Dahl, Dayane Pires da Rocha, Fride Heggdal Stølen, Mariane Fernandes.