Sport

Kari Vikhagen Gjeitnes tok to pallplasser i Visma Ski Classics i desember, men nådde ikke helt opp under lørdagens langløp. I det 60 kilometer lange løpet kom Skåla-jenta inn på tida 2:50:56.7, litt over et halvannet minutt bak vinner svenske Britta Johansson Norgren.

Dette er den første sesongen Vikhagen Gjeitnes satser på langløp, og går for det private langrennslaget Team Santander.