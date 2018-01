Romsdalinger var på samling med de beste i landet – Nå kan de bli tatt ut på landslaget

Sport

Den siste uka har hundre jenter og hundre gutter på 15 og 16 år vært på Statoil landsdelssamling i Østfoldhallen. Blant de uttatte var det seks spillere fra Romsdal: June Grønseth (Bud), Ida Hasselgård (Molde), Dino Okanovic (Molde), Thomas Nyheim (Åndalsnes), Iver Flønes (Molde) og Lloyd Fagerlie (Molde).

Landsdelssamlingen i fotball er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak for talentene.

– Da jeg fikk vite at jeg var tatt ut til samlingen ble jeg veldig glad. Det er spennende å møte så mange jenter som er så flinke og ivrige. Det var veldig gøy å spille med så jevngode spillere og høyt tempo. Etter oppholdet her i Sarpsborg tar jeg med noe nytt som jeg kan ta med meg inn treningshverdagen og klubben og trener for å bli bedre på det. Det er interessant å se hvordan du ligger an i forhold til de beste i landet. Jeg tar med meg masse motivasjon inn i treningshverdagen hjemme i klubben, sier June Grønseth.

– Morsomt, tungt og lærerikt

– Vi har samlet de mest lovende 15-åringene og 16-åringene, altså spillere født i år 2002 og 2003. Det var hundre jenter og hundre gutter her totalt, som alle har overbevist mange på sin vei før de har kommet hit. Først har de prestert godt i klubb, deretter har de gått fra sonelag via kretslag og hit. Nå er neste steget å slå seg inn i en landslagstropp, forteller Håkon Grøttland, fagansvarlig for landslagsskolen i NFF.

– Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre å være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper.

– For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, fortsetter Grøttland.

Thomas Nyheim beskriver samlingen slik:

– Det var morsomt, tungt og lærerikt. Det er morsomt å måle seg opp mot de beste i landet blant 16-åringene.