Nå kan MHK-damene rykke fra bunnlagene

Sport

Molde Håndballklubbs damelag tar imot Stabæk søndag kveld. Kampstart i Molde Arena er klokka 18. Kampen kan få stor betydning for tabellsituasjonen i bunnen av eliteserien. Molde ligger på åttende med sju poeng etter tre seirer og en uavgjort. Stabæk har fem poeng etter to seirer og en uavgjort. Bærum-laget ligger på ellevte og nest siste plass.

De to andre kampene i kveld er også interessante for Molde. Gjerpen, som møter Fredrikstad hjemme, ligger på niendeplass for øyeblikket. Oppsal, som nå har kvalikplassen som nummer ti, møter jumbo Glassverket som fortsatt står med null poeng.

Molde kan altså ta et langt steg vekk fra streken og mot sikker plass med seier mot Stabæk. Med tap kan laget derimot bli passert av Gjerpen, mens både Stabæk og Oppsal kan komme likt på poeng med MHK. Etter denne runden er eliteserien halvspilt.

PS: Ragnhild Valle Dahl er toppscorer for Molde så langt med 52 mål.