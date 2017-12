Kjetil Rekdal Cup arrangeres for 30. gang i jula

Sport

I Vestneshallen skal Kjetil Rekdal Cup arrangeres for 30. gang tirsdag, andre juledag. – Ti lag har meldt seg på til nå, det er ett mer enn i fjor, forteller Knut Øyvind Hoem i Vestnes Varfjell, som har arrangert denne julecupen for herrelag siden 2003.

Det var Fiksdal/Rekdal, Kjetils moderklubb, som arrangerte de første årene – første gang i 1988.

– Vi har i utangspunktet 16 lag som maksantall, men det er mange cuper som arrangeres disse dagene, også på Sunnmøre. Det er uvisst hvor mange «fotballkjendiser» som dukker opp hos oss i år, her kan det skje overraskelser, sier Hoem.

I Frænallen skal Elnesvågen og Omegn IL som vanlig arrangere sin romsjulsturnering onsdag (kvinner) og torsdag (menn) i romjula, og Træff følger på med sin cup i Molde Arena og Rekneshallen fredag og lørdag. Første dagen for kvinner, J16 og old boys, andre dagen for elite, menn senior og G16.