Hvert år kårer nettstedet Outside of the Boot 100 beste unge spillere under 20 år det er verdt å følge med på i året som kommer. Nettstedet dedikerer seg til taktikk og unge spillere.

Spillerne må være født etter 1. januar 1997. Moldes angrepsspiller Ottar Magnus Karlsson har havnet på lista, og er plukket ut som en av 100 blant spillere fra 52 ulike nasjoner.

Det er Molde Fotballklubb som først omtaler saken på sine Facebooksider.

Du kan se hele lista her.