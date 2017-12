Her er den sterkeste gjengen i hele Norge

Sport

Løfterne fra Fræna gjorde seg bemerket under norgesmesterskapet i utstyrsfritt benkpress i Fredrikstad i helga. Lenja Atletklubb var arrangør for 191 deltakere fra hele landet. Fræna Atletklubb stilte med fem utøvere. Disse tok tre gullmedaljer og en bronse. Dermed ble atletklubben kåret til mesterskapets beste lag for andre år på rad.

Ralf Male deltok i sitt siste juniorstevne, i 19-23 år og inntil 105 kilo. Han ble norgesmester med 187,5 kilo og fikk bestemannspremie på poeng.

Kjell Furesund levde opp til favorittstempelet i åpen klasse 120 kilo pluss. Han leverte dagens tyngste løft på 215 kilo og vant åpen klasse.

Edvard Heimen imponerte i åpen klasse inntil 105 kilo. Han slo til med ny personlig rekord på 210 kilo. Dette ga både NM-gull og ny norgesrekord i klassen. Andreas Hofseth løftet 190 kilo og tok bronsemedaljen.

Ole Thomassen Wengstad deltok i sitt første NM på ni år. Han løftet 137,5 kilo og det holdt til femteplass i åpen klasse -83 kilo.

Også Kjell Arne Bøe fra Styrkeløftklubben Ask-Fræna leverte en sterk prestasjon i Fredrikstad. Han ble norgesmester i klassen 93 kilo 60-69 år. Med 150 kilo ble han beste løfter uansett vektklasse i sin aldersgruppe.