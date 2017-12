Disse jentene er klare for landsserien i håndball!

Sport

Sist helg ble den siste runden av den regionale J16-serien i Midt-Norge spilt i Stjørdalshallen, hvor 15 lag spilte for kvalifisering til neste års Bring-serie (landsserie).

Vestnes/Varfjell trengte ett poeng på de fire kampene i helga for å kvalifisere seg til landsserien, og allerede i den andre kampen kunne jentene strekke hendene i været.

Etter 21-26-tap for Klæbu i den første kampen, ventet solide Byåsen i neste kamp. Selv om trønderne utliknet i siste sekund, var 17-17 nok til at Vestnes/Varfjell ble klare for landsserien etter jul. Ingrid Helene Vikås ble toppscorer i den avgjørende kampen med sju fulltreffere.

I søndagens to kamper ble det henholdsvis 12-26 og 17-29 mot Stjørdal HK og Strindheim.

Vestnes/Varfjell endte til slutt på åttendeplass av de 15 lagene, som var den siste plassen som ga plass i landsserien. De er det eneste laget fra fylket som kvalifiserte seg. Molde HKs J16-lag ble nummer 11.