Mowinckel beste norske i Lake Louise

Mowinckel hadde startnummer 21 og kom i mål til tiden 1.28,27. Det var 72 hundredeler bak Shiffrin, som i sitt fjerde utforrenn i karrieren tok sin første seier i disiplinen.

Mowinckel ble fredag nr. 26 i samme disiplin, men da var forholdene betydelig dårligere. Etter lørdagens renn var moldejenta langt mer fornøyd.

– Endelig fant jeg gasspedalen i utfor. Fornøyd med skikjøringa idag, skrev Mowinckel i bildeteksten på Instagram etter rennet. Dette var hennes nye personlige bestenotering i disiplinen.

Søndag er det Super-G, en disiplin storslalåmspesialisten Mowinckel har hatt gode resultater i tidligere.

Strømbrudd og utsettelse

Lørdagens vinner, slalåmspesialisten Shiffrin, blir vond å hanskes med etter å ha løst koden for fartsdisiplinene. Etter tredjeplass fredag suste hun inn til seier lørdag og leder nå utforcupen klart.

Tyske Viktoria Rebensburg kom på annenplass, 0,13 bak Shiffrin, mens sveitsiske Michelle Gisin knep tredjeplassen, 0,17 bak den amerikanske vinneren.

Kajsa Lie var den andre påmeldte norske utøveren lørdag. Hun kjørte inn til en beskjeden delt 30.-plass, 1,70 bak Shiffrin.

Verdenscuprennet ble utsatt en time og et kvarter som følge av problemer med å gjennomføre besiktigelsen. Et strømbrudd førte til at stolheisene stanset og ble stående i en periode, og derfor fikk man ikke gjennomført besiktigelsen innen oppsatt tid.

(©NTB)