For seks uker siden rykket Elnesvågen ned til 5. divisjon. Nå er det full forvirring om hvor de spiller neste sesong

Sport

Alle med hjerte for Elnesvågen-fotballen hadde en tung kveld da laget tapte kvalifiseringskampen mot Åndalsnes i slutten av oktober, og ble klare for nedrykk fra 4. divisjon. En relativt jevnspilt kamp endte til slutt med 0-2-tap, og fræningene måtte ta til takke med spill i 5. divisjon i 2018.

Men før helga kom nyheten som likevel kan gi klubben plass i 4. divisjon neste sesong: Frei skal nemlig trekke sitt lag. Det bekrefter klubbens leder til Tidens Krav.

– Vi har bestemt oss for å trekke vårt lag fra 4. divisjon, sier han til avisa.

Kretsen har ikke fått beskjed

Det er noe også de i Elnesvågen har fått med seg.

– Vi har ikke fått noe offisielt på det. Vi har bare lest det. Egentlig har vi ikke noe godt svar på hva som kommer til å skje. Om vi får tilbudet, er det kanskje litt opp til spillerne om vi tar plassen eller ikke, sier lagleder Stig Arild Gjerde.

Romsdals Budstikke var i kontakt med daglig leder i Nordmøre og Romsdal fotballkrets, Are Lervik, lørdag ettermiddag. Han kunne fortelle at kretsen ikke har fått noe beskjed fra Frei om at de har trukket laget, men sier at hvis så er tilfelle vil Elnesvågen være den første klubben som får tilbudet om nordmøringenes plass i 4. divisjon. Om Elnesvågen takker nei, er det Eidsvåg (som endte sist i 4. divisjon) som vil få tilbud om plassen.

Mener laget bør bli i 5. divisjon

Om Elnesvågen skulle bli tilbudt plass i neste års 4. divisjon, er det imidlertid ikke sikkert at de vil takke ja til det.

– Jeg aner ikke. Klubben er inne i en prosess for tida for å evaluere sesongen som var. Vi har ikke lagt opp til noe ennå, sier Roy Groven som var lagets trener i 2017.

Han mener klubben bare har godt av å ha et år eller to i 5. divisjon.

– 5. divisjon tror jeg hadde vært ideelt for laget. Da blir det godt rom for unge spillere og senkede skuldre. Da får vi utvikle ferdigheter til å spille 4. divisjon seinere. Vi har mange unge, gode, treningsvillige spillere på vei fram. Det handler om å legge forholdene til rette for dem, sier Groven.

– Jeg vet at enkelte vil spille i 4. divisjon, men jeg vet ikke hva flertallet ønsker. Jeg regner med en snarlig løsning på det. Men først må vi uansett få en forespørsel fra kretsen, sier Stig Arild Gjerde.