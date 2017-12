Neste sesong slipper de langtur nordover: Disse lagene skal Træff og Molde 2 møte

Sport

3. divisjon, eller regionsligaen, består av seks avdelinger med 14 lag i hver. Sist sesong måtte Molde 2 og Træff på flere lange reiser for å spille kamper i Nord-Norge. Træff avsluttet blant annet sesongen med kamp på Aspmyra stadion i Bodø i oktober.

Kommende sesong slipper Træff og Molde 2 disse reisene, og får i tillegg med seg flere sunnmørsklubber i sin avdeling. Alle de seks klubbene fra Møre og Romsdal i 3. divisjon er nå i samme avdeling.

– Vi har forsøkt å begrense reisebelastningen mest mulig, selv om det ikke var til å unngå at noen klubber får noen lengre reiser. Å sette opp Norsk Tipping-ligaen har vært ekstra utfordrende i år. I Norsk Tipping-ligaen har reisebelastning et større fokus enn i PostNord. Finnmark, Troms og Nordland er utfordrende reisemessig, og Nord-Norge bør kobles mot lag på Østlandet. Det er variasjon på hvilke lag fra Østlandet som reiser nordover, og denne sesongen er det derfor andre lag enn i fjor som gjør det, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til fotball.no.

– Andre viktige kriterier for oss er en jevn fordeling av 2.- og 3.-lag og antall nedrykkslag i hver avdeling. Vi ønsker også å legge til rette for flest mulige lokaloppgjør. Geografi, lokale forhold og individuelle behov går ikke alltid opp, men vi har hatt en god dialog og et meget godt samarbeid med Divisjonsforeningen og håper klubbene er totalt sett er fornøyd, sier Fisketjønn videre.

Her er lagene i Norsk Tipping-ligaen avdeling 1:

Oppsal

Follo

KFUM Oslo 2

Ready

Rilindja

Ullern

Drøbak-Frogn

Lokomotiv Oslo

Herd

Hødd 2

Spjelkavik

Molde 2

Træff

Kristiansund 2

Resten av avdelingsoppsettene i 2. og 3. divisjon finner du her.