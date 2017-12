Monsen ber utslått Northug bruke tiden godt

Sport

Northug ble slått ut allerede i prologen. Etterpå stakk trønderen til skogs for en treningstur. Han lekte katt og mus med pressen og snakket ikke med noen før han hoppet inn i en ventende bil og ble kjørt ned til utøverhotellet.

– For han er det helt sikkert skuffende. Han må bare kjøre på videre, bruke tiden sin godt på trening og konkurrere seg i form, sa Monsen til NTB.

– Er det grunn til bekymring?

– Det er lenge igjen til OL, svarte sprintlandslagstreneren.

Northug forsvant ut etter å ha hatt 32. beste tid i prologen. Det holdt ikke til plass i kvartfinalen.

Russisk angrep på Klæbo

Og mens Northug skuffet, var jubelen stor på Birkebeineren skistadion da Johannes Høsflot Klæbo sto imot et russisk lagtempoforsøk i finalen.

Sergej Ustjugov og Alexander Bolsjunov satte i vei et vanvittig tempo. Klæbo så ut til å få det tøft mot den russiske duoen, men fant krefter og kunne sikre en populær seier.

– Det var utrolig imponerende. Det så ut til at han skulle få skikkelig kamp og at de skulle klare å knekke ham med den store snittfarten sin, russerne, sa Monsen.

– Etter hvert ble det perfekt taktisk. Han fikk gå halve den siste bakken med rygg og kjenne sin egen pust igjen. Han klarte å ta noen dype drag og lå helt bevisst som nummer to og kjørte «stream» over bakketoppen. Han brukte ytterskien, som han er så flink til, og da ble egentlig en enkel seier. Han kan nok takke russerne for at de gjorde et så solid arbeid og angrep og angrep. Heldigvis angrep de også opp siste bakken også, sa Monsen om hvordan Klæbo sto imot det russiske råkjøret.

Ingen OL-bekreftelse

Klæbo tok sin fjerde strake seier, mens Ustjugov og Bolsjunov fulgte på plassene bak. Svenske Calle Halfvarsson tok den litt sure fjerdeplassen, mens verken Emil Iversen eller Sondre Turvoll Fossli hadde noe særlig å stå imot med og ble nummer fem og seks.

– De (russerne) prøvde seg virkelig. Det ble en voldsom finale. Dere så hva Emil og Sondre hadde å stille opp med. De er ikke dårlige dem heller, men ble helt knust, medga Monsen.

Han kom med et skikkelig jubelbrøl i målområdet etter at Klæbo sikret seireren.

– Jeg trodde han var på defensiven, og jeg så nesten for meg at russerne skulle ta han. Jeg ble så imponert, var Monsens forklaring på utbruddet.

Klæbo seiler opp som et av Norges sikreste medaljekort i OL.

– Jeg tar ikke ut sprintlaget i OL nå, sa Monsen som tullet med at laguttaket måtte være klart siden pressen nå tar for gitt at Klæbo er klar for vinterlekene i Pyeongchang.