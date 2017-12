80 sekunder før slutt lå Molde-guttene under med fire mål. Sekunder senere hadde det utrolige skjedd

Sport

– Jeg har nesten ikke ord for å beskrive hva som skjedde. Jeg vet at slike ting kan skje, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve det, sier lagets trener Tiago Fernandes etter at Moldes G18-lag hadde vist fram noen utrolige sluttminutter mot Spjelkavik i den regionale toppserien i Træffhuset.

Da det gjensto under to minutter av kampen, på stillingen 23-19 til bortelaget, måtte MHK-treneren ta timeout. Oppgaven med å hente igjen fire mål så helt umulig ut. Men da Spjelkavik fikk en to minutters utvisning halvannet minutt før slutt og MHK reduserte til 20-23 noen sekunder senere, kunne man ane et ørlite håp om et lite under.

Utrolig opphenting

Likevel – å hente inn en firemålsledelse på 80 sekunder skal være umulig i håndball. Men Spjelkavik rotet bort ballen tre ganger, noe MHK-spillerne utnyttet på best mulig vis. Bare noen få sekunder før slutt satte William Krohn Marleau inn utlikningsmålet, til ellevill jubel blant hjemmelagets spillere og de frammøtte i Træffhuset.

– Spjelkavik gjorde tre feilpasninger som vi greide å utnytte. Guttene var utrolige. De spilte med hjertet utenpå drakta. Det er vanskelig å si hva som skjedde i sluttminuttene der. Det var bare helt utrolig, sier Fernandes som for øvrig er sammen med Molde HK Elite-keeper Caroline Martins.

– Noe spillerne trengte

Poenget ga MHK-guttene tredjeplass i G18-serien. Dette var serieleder Spjelkaviks første poengtap for sesongen.

– Jeg vil alltid vinne. Jeg vil alltid bli nummer én. Men jeg tror vi kan havne på andre- eller tredjeplass, sier Fernandes.

De samme guttene utgjør mesteparten av klubbens 3. divisjonslag. Der ligger de på en foreløpig fjerdeplass. Også der er Spjelkavik serieleder.

– Det som skjedde på onsdag var noe spillerne trengte. Dette kan de bruke som motivasjon videre i sesongen. Det er viktig. Jeg merker allerede at guttene er ivrige på å trene hardt videre.