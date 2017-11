Kristiansunder og MFK-supporter Kristian slo alle romsdalingene og vant sesongkort på Aker stadion

Sport

Sist helg ble avslutningsrunden av den norske eliteserien spilt. Molde endte som kjent på sølvplass etter 2-2-kampen mot Sarpsborg 08 på Aker stadion.

Der satt Kristian Skjerven spent av flere grunner. Kanskje først og fremst for om MFK maktet å ta andreplassen. Samtidig ledet han Rbnetts fantasy-liga, med 392 deltakere, før siste serierunde med sitt lag «Skjerven FK».

FAKTA: DETTE ER ELITESERIEN FANTASY Managerspill hvor du får tildelt hundre millioner fiktive kroner til å sette opp ditt lag bestående av eliteseriespillere.

Laget du setter opp vil bestå av totalt 15 spillere, men maksimalt tre fra hvert lag.

Du velger to målvakter, fem forsvarsspillere, fem midtbanespillere og tre angripere.

Du setter selv opp formasjon, men du må ha med minst tre forsvarsspillere i startoppstillinga.

Du kan bytte spillere mellom hver runde, med ett gratis bytte mellom hver runde.

Spillerne får poeng basert på egne og lagets prestasjoner i kampene, og målet er å få flest poeng.

Du kan konkurrere i ulike ligaer mot venner og andre fantasy-spillere.

Den engelske versjonen av spillet er svært populært, med over 100.000 nordmenn blant de over fire millioner deltakerne.

Til slutt holdt hans 1602 poeng til å ta førsteplassen foran Magne Bakke Unhjems «Bokfink United» (1598) og Viktor Strands «The best XI» (1588). Det ga også en 32.-plass totalt blant de over 70.000 deltakerne. Skjerven vant med det sesongkort på Aker stadion for 2018-sesongen, mens andre- og tredjeplassen får hver sin MFK-drakt.

– Det er utrolig artig. Målet mitt var å gjøre det best mulig. Det var veldig jevnt på slutten der. Jeg lå ti poeng foran andreplassen før den siste runden, og til slutt vant jeg med fire poeng. Jeg var ikke sikker før den siste runden var ferdig, sier vinneren til Rbnett.

Ser tre kamper samtidig

Skjerven har kjempet i toppen av Rbnett-ligaen stort sett hele sesongen, og det er nok langt fra tilfeldig at det er nettopp han som stakk av med seieren. Vinneren avslører nemlig at han har satt av mye tid til spillet denne sesongen.

– Jeg har tatt det seriøst hele veien, og fulgt nøye med hver runde. Jeg har brukt mye tid på dette. Det har sikkert gått bortimot 100 timer på dette i løpet av sesongen, forteller Skjerven.

24-åringen har faktisk sett det aller meste av eliteseriekamper denne sesongen. De gangene han og samboeren er hjemme når det spilles eliteserierunde, får de sett tre ulike kamper samtidig.

– Jeg har sett stort sett alt av kamper. På søndager har jeg hatt på tre kamper samtidig. Jeg har hatt én kamp på TV, én kamp på min PC og en tredje kamp på samboerens PC. Hun er like fotballinteressert som meg, så da går det fint. I tillegg er jeg på alle hjemmekampene til Molde. Jeg har sesongkort der, sier Skjerven som ikke trenger å fornye det etter premien fra Rbnett.

MFK-supporter fra Kristiansund

Skjerven bor i Elnesvågen, men er egentlig fra Kristiansund. I tillegg til å studere økonomi på høgskolen, jobber han på Moldebadet. MFK-supporter har han vært hele livet.

I Rbnetts fantasyliga slo han folk som Vegard Forren (248.-plass), Eirik Haugan (83), Stian Ohr (84) og Eurosports fantasy-ekspert Vegard Flemmen Vaagbø (16).

– Jeg har fulgt godt med. Jeg har truffet bra på spillernes form. Jeg har fått inn riktig spillere til riktig tid. Jeg har hatt mange spillere som de andre i toppen. Jeg tok inn Strømsgodset-spillerne Eirik Ulland Andersen og Bassel Jradi samtidig da de kom i form. De ga mange poeng. I tillegg har jeg hatt Björn Bergmann Sigurdarson gjennom hele spillet. Han har gitt mye poeng, sier Skjerven om MFKs toppscorer.

– Har du noen tips til de som vil prøve å slå deg neste sesong?

– Man må følge med på hvem som er i form. Så gjelder det å få inn spillere før de begynner å prestere, ikke når alle andre får dem inn.