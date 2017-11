Remen Evensen innlagt på sjukehus i Tyskland

Sport

Johan Remen Evensen fra Molde, tidligere skihopper og nå NRK-ekspert, kjente noe var alvorlig galt da han var på veg hjem fra verdenscup-åpningen i Wisla i Polen.

Det er VG som torsdag melder at Remen Evensen er innlagt på sukehus i München med blindtarmbetennelse. Allerede før han satte seg på første fly fra Polen merket moldenseren sterke smerter i magen.

– Jeg kjente at noe var galt. Men jeg var lite giret på å dra til sykehus i Polen, så jeg tenkte at jeg fikk prøve å holde meg til Tyskland. Men da jeg kom til München var det så krise at det ble ambulanse fra flyplassen, sier Remen Evensen på telefon til VG.

– Sett i ettertid er det kanskje ikke det klokeste jeg har gjort, men det gikk jo bra uansett. Jeg forstår jo i hvert fall litt av språket her.

Remen Evensen la opp den profesjonelle karrieren i 2012, og var lenge mannen med verdens lengste hopp. Verdensrekorden på 246,5 meter ble satt i Vikersundbakken i 2011. Ifølge VG var Remen Evensen fortsatt på sjukehuset torsdag morgen, men håpet å kunne reise hjem i løpet av dagen.

– Det var ganske intense magesmerter. Men helt i starten tenkte jeg at det kunne vært luft og at det kunne gå over. Men så ble det bare verre og verre, så da skjønner man jo at noe er alvorlig galt. Da var det bare å kaste inn håndkledet.