Kan bli nødt til å klare seg uten nøkkelspillere

Sport

MOLDE: MFKs juniornorgesmestere måtte dempe feiringen etter lørdagens cupfinaleseier over Rosenborg. Onsdag venter nemlig ny viktig kamp, når returoppgjøret i andre runde av Youth League spilles på Aker stadion mot FC Zimbru.

Men finaleseieren kom ikke gratis. Martin Ove Roseth rakk akkurat og bli klar til finalen etter kneoperasjon, og skulle egentlig bare spille én omgang. Leo Skiri Østigård måtte forlate banen før pause etter at han fikk en smell i hodet.

– Finalen kostet litt. Vi har ikke gjort så mye etter helga. Vi har bare slikket litt sår, og kommet oss etter cupfinalen. Det tok litt på. Både mentalt og fysisk. Derfor vet jeg ikke helt hvordan vi kan stille på onsdag. Martin Ove, Leo og Tobias Hammer Svendsen er alle usikre. Erling Håland er mest sannsynlig ikke med, sa trener Daniel Berg Hestad til Rbnett tirsdag ettermiddag.

Onsdag formiddag skriver Åndalsnes Avis (krever abonnement) at Østigård ikke rekker kampen.

– Hadde det vært et par dager til, så kunne jeg kanskje ha spilt, men legene ville ikke at jeg skulle spille i dag. De er nok mest redd for om jeg skulle få en trøkk til, og det kunne gi en større skade, sier midtstopperen til avisa.

Brukbart utgangspunkt

Den første kampen mellom Molde og Zimbru i Moldova endte målløst. Ifølge MFK-treneren var kampen jevnspilt, men han er fornøyd med utgangspunktet før returkampen.

– Jeg føler at vi har en større sjanse nå enn før bortekampen. Men 0-0 på bortebane er også litt skummelt. Det blir en vurdering hvor mye vi kan blottlegge oss her hjemme. Scorer de et mål, så må vi ha plutselig to. Kampen var helt jevn der nede. De var kanskje hakket hvassere. Men vi hadde en lang reise da. Nå får de det.

Kan møte Real Madrid eller PSG

Cupseieren sørget for øvrig for at MFK-juniorene også spiller Youth League neste sesong.

– Det er jo kjempeartig. Vi syns dette er en fin opplevelse. Jeg håper det blir en inspirasjon for jobbingen i vinter, sa Berg Hestad.

Youth League er delt inn i to deler, hvor Molde foreløpig er i halvdelen hvor de nasjonale mesterne spiller. Den andre delen er organisert som et gruppespill tilsvarende Champions League. Dersom MFK slår Zimbru, møter de en av gruppetoerne i en enkeltkamp på hjemmebane i februar. Trekningen blir gjort 11. desember. Noen av lagene som kan bli gruppetoer og møte Molde i neste runde: Manchester United, Real Madrid, PSG, Chelsea.

PS: Rbnett følger kampen direkte med jevnlige tekstoppdateringer fra klokka 18.