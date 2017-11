10 av norgesmestrene går i samme klasse i Molde!

Sport

Rektor Oddgeir Overå ved Molde videregående la ut en begeistret artikkel på skolens egen nettside etter at MFK-juniorene ble norgestmestre i fotball. Han starter slik:

«Molde vgs - Rosenborg 7-6. Overskriften lyver litt: Det var Molde FK som slo Rosenborg i juniorfinalen i fotball for herrer og ble norgesmester 2017 med seier 7-6 etter straffespark. Men 24 av 26 spillere som har bidradd i cupkampene fram til finalen, har tilknytning til Molde vg skole.»

Han viser til at Møre og Romsdal fylkeskommune har mål om å være regional utviklingsaktør.

– Som eier av Molde vg skole har fylkeskommunen gjennom opprettelsen av toppidrettsklassene ved skolen og ved årets cupgull fått et nytt bevis på at utviklingsrollen er reell, og ikke bare en visjon. Og flere av elevene har dette året også fått spilletid på klubbens A-lag.

Overå opplyser i saka at spillerne som har bidratt i cupkamene fram mot seieren går i toppidrettsklassene 1I, 2I, 3I og 4I.

«Og hele 23 av spillerne holder junioralder også neste år. Med andre ord: Ingen blir veldig overrasket om suksessen gjentas i 2018.»

10 i samme klasse

Han forteller videre at hele 10 av spillerne i finaletroppen går i samme klasse - klasse 3I:

– Denne klassen har ganske sikkert et klasselag i fotball som ingen andre skoleklasser i verden kan vise til!

Rektoren tror nå at Molde FK er i ferd med å få den samme nasjonale dominansen i juniorfotball som Rosenborg de tre siste årene har hatt i A-lagsfotball.

– Og Molde vg skole har beviselig landets beste skolelag i fotball for herrer, skriver han.

Går i disse toppidrettsklassene

Gullmedaljevinnerne er følgende elever:

Klasse 1I: Anders Iversen, Ole Sebastian Sundgot og Adrian Ugelvik.

Klasse 2I: Emil Breivik, Tobias Hestad, Henrik Jenset, Mikael Wenaas og William Røsok. Hospitanter: Erling Braut Håland og Tobias Svendsen.

Klasse 3I: Erik Iversen, Eman Markovic, Thor-Olav Moe, Lars Josef Ranheim, Hermann Svendsen, Leo Østigård, Christian Dahl, Sivert Gussiås, Simen Hagbø, Magnus Langset og Thomas Nerland.

Klasse 4I: Elias Mordal, Jonatan Byttingsvik og Martin Ove Roseth.

Gratulerer elevene sine

Overå avslutter saka med denne hilsenen til sine elever og øvrige aktører:

«Molde vg skole gratulerer spillere, trenere, ledere og støtteapparatet i Molde Fotballklubb!

Han føyer også på et PS:

«Dersom du synes at du har lest denne artikkelen en gang før, stemmer det. Du leste den for ett år siden da Vålerengen ble slått i finalen. Hvem som blir motstander i finalen om ett år - når du for tredje år på rad skal lese den samme artikkelen - er ennå ikke klart!»