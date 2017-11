Dette er kampen Molde må vinne

Sport

Molde Håndballklubb møter Glassverket på hjemmebane onsdag. Det er en kamp MHK-laget bør vinne for å holde seg over nedrykksstriden i eliteserien. Etter en pangstart på sesongen med to seirer og en uavgjort, har Molde nå tapt de fem siste seriekampene.

Etter åtte serierunder ligger laget på niendeplass av de tolv lagene i serien, med samme poengsum som Oppsal på kvalifiseringsplass. Glassverket står uten poeng etter åtte strake tap og 187-289 i målforskjell.

Kampstart i Molde Arena er klokka 18.30. Dette er siste kamp før nyttår, den neste spilles borte mot Byåsen 3. januar.