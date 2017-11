Kjetil Åndal (18) fra Åndalsnes til eliteserien i håndball

Sport

Tirsdag kveld var det offisielt: Kjetil Åndal fra Åndalsnes har signert en treårskontrakt med eliteserieklubben ØIF Arendal. Dette etter at flere andre klubber i toppserien hadde vist sin interesse for 18-åringen, som per i dag spiller i sin fjerde sesong for andredivisjonsklubben Kristiansund Håndballklubb. Hit flyttet han som 16-åring, for satse på håndballen mens han fullfører videregående ved idrettslinja på Atlanten.

– Optimalt for meg

I høstferien var Åndal ei knapp uke i Arendal, etter å ha fått sjansen til å trene noen økter med laget. Her fikk den hardtskytende midtbacken og venstrebacken åpenbart vist seg tilstrekkelig fram. Klubben tok kontakt igjen og for få dager siden ble avtalen skrevet under.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som får være med på videre håndballeventyr med ØIF Arendal, sier Kjetil Åndal i ei pressemelding sørlandsklubben la ut på Facebook-sidene sine tirsdag kveld. Vi rekker også en liten prat.

– Flere klubber var interessert. Hvorfor akkurat Arendal?

– Der ligger alt til rette for ei bra håndballsatsning. Det var helt optimalt for meg, sier Åndal til rbnett seint tirsdag kveld. I tillegg til håndballen, blir det studier eller jobbing.

– Hvordan har årene i KHK vært?

– Det har være fine og lærerrike år der jeg har fått gode lagkamerater.

– Hva tenker du at du kan tilføre Arendal?

– En del skuddkraft, avslutninger og tempo, sier Åndal, som formelt starter i nyklubben 1. juni 2018.

– Men det blir nok en del turer for å trene med dem i vinter også, sier han.

Ambisjoner

Blant merittene i Kristiansund er at han ble årets spiller i fjorsesongen. Han endte med 114 mål på 20 kamper som midtback og venstre back den sesongen. I tillegg var han på all-star laget i NM 17 regionslag og tok sølv med region Nord. På de sju første kampene i år, sto han for 55 av scoringene.

Nå tar han altså et steg opp i neste divisjon. Arendal ligger nå på fjerde plass i eliteserien, en plass de også endte opp på etter fjorårets sesong. De to foregående sesongene ble laget seriemestere. Og de har store ambisjoner for framtida.

– Klubben ønsker å ta over hånballtrona, skyve Elverum ned fra toppen. De vil kvalifisere seg til Champions Leage, der Elverum spiller nå, samt presetere i Europacupen, hvor de spiller nå, forteller Åndal, som i pressemelinga trekker fram at han liker ambisjonene og vil bidra til at ØIF Arendal skal vinne alt av titler.

– Hvordan blir det å spille i eliteserien kontra andre divisjon?

– Jeg vet ikke hvor mye spilling det blir i starten. En må først vende seg til nivået, komme gradvis inn i det, for det er klart det er en stor nivåforskjell.

Fornøyd trener

Den erfarne treneren til sørlandslaget, Marinko Kurtovic, er storførnøyd med signeringa:

– Jeg er superglad for at vi bringer inn et så stort og ung talent, sier han i ei pressemelding og er raus med rosen også videre:

– Han er et ungt talent som kommer til å satse alt på håndball de nærmeste sesongene. Han er et nærmest perfekt norsk talent. En utrolig fin type. Og med en «attityd» som virkelig tiltaler meg. Som klubb håper vi at vi kan utvikle han til å bli en riktig god elitespiller. På treningene i høstferien viste han seg svært uredd. Normalt er unge gutter født i 1999 forsiktige og stiller seg litt bak i køen. Kjetil var lengst frem. Helt uredd og med en herlig holdning. Han visste at han vil kunne takle dette nivået raskt.