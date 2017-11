Samtidig som Åge Hareides danske landslag spilte 0-0 mot Irland, gikk Bendiks hilsen til far sin seiersgang på nett

Sport

Lørdag kveld møttes Danmark og Irland til den første av to play-off-kamper om plass i fotball-VM 2018. Kampen i «Parken» i København endte 0-0, og alt avgjøres på bortebane kommende tirsdag.

I forkant av oppgjøret lørdag, tok produksjonsselskapet Discovery Networks, som produserte studiosending i forkant og hadde rettighetene til kampen som ble sendt på dansk Kanal 5, kontakt med Bendik Hareide.

– De lurte på om jeg skulle til København, og om jeg ville komme innom studiosendingen. Når jeg sa at det ble vanskelig å få til, spurte de om jeg kunne lage en videohilsen til min far og det danske landslag, forteller Hareide junior.

Han spurte produksjonsselskapet om han skulle lage en ordinær «selfiehilsen» eller gjøre noe mer ut av det.

– De at at det var «fedt» om jeg kunne gjøre noe mer, og at jeg fikk hele to minutter, som er ganske lang tid til et TV-innslag. Da måtte jeg ta en liten idemyldring med kollegene mine på Tingh, og kom opp med noe som vi kunne klare å gjøre på ganske kort tid, sier Hareide.

Positive tilbakemeldinger

Sammen med fotograf Magnus Roaldset Furset tok de turen ut fra kontoret på stadion, og fikk stelt i stand et kjapt møte med andre som passet inn.

– Ole Gunnar har jo en stor stjerne i Danmark fra tiden han spilte i Manchester United, og han ble gjerne med. Ulrik Post Pedersen kjenner jeg, han er jo dansk sjøl. Oddvar Talset studerte i Danmark, så det passet veldig bra. Og så har vi jo en dansk forsvarsspiller, forteller Hareide om hovedaktørene i videoen.

Responsen lot ikke vente på seg når han sendte resultatet til Danmark.

– Det var litt mer enn de hadde sett for seg tror jeg. Tilbakemeldingene har vært veldig positive, både fra den danske TV-produksjonen, fra det danske publikum og fra mange andre som er fotballinteressert. På Twitter og Facebook er det blitt en del kommentarer, det er hyggelig.

Åge Hareide​s søn, Bendik Hareide, har sendt en hilsen til Danmark​ hele vejen fra Norge! Også Ole Gunnar Solskjær​ giver landsholdet et lille råd med på vejen!



Vi viser optakt til Danmark-Irland på Kanal 5 lige nu! #KomSåDanmark pic.twitter.com/nvhOtDuzs0 — Kanal 5 (@Kanal5dk) November 11, 2017

– At folk synes det er fremragende synes jeg er veldig kjekt. Ikke minst er det artig at vi kan sette Molde på kartet, også for flere i Danmark. Det var ikke tilfeldig at vi fikk med oss stadion, Seilet og fjorden med ferga, sier Hareide.

Han var ikke spesielt overrasket over 0-0-resultatet lørdag kveld.

– Jeg snakket jo mye fotball med fattern, og etter å ha analysert Irland i senk, så kommer det ikke som noe sjokk at de spiller som de gjør. Det blir krig på banen, men så klart, hadde Danmark satt en av de store sjansene tidlig, ville kampen utviklet seg helt annerledes. Sjøl Frankrike hadde store problemer mot Irland i EM i fjor, sier Hareide.

Nå venter han spent på returkampen tirsdag.

– Det blir utrolig spennende, nesten en lidelse. Som når Molde spiller cupfinale. Du holder nesten ikke ut, samtidig som det er helt fantastisk. Jeg tror så klart på Danmark-seier. Irland må litt mer opp i banen på hjemmebane, og da får Danmark det målet de trenger, sier Hareide.