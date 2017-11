– Veldig hyggelig å få hederspris

Sport

Lørdag ble NM i taekwondo arrangert i Molde. Lokale utøvere sanket til sammen 12 medaljer, men det ble også delt ut hederspris til Ole Hosen (45), hovedinstruktør i Molde Taekwon-Do Klubb og leder i region Nordvest av National Taekwon-Do Norway.

Startet i 1989

I utgangspunktet skulle overrekkelsen være hemmelig for prisvinneren, men Hosen hadde sine mistanker.

– Jeg visste faktisk litt på forhånd. Det skjedde en mail-feil. Noen hadde svart på en mail om saken, og ved en inkurie fikk jeg kopi av den. Hehe, sier Hosen.

– Hvordan er det å få hederspris?

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris, spesielt på heimebane. Jeg har jobbet med taekwondo mer eller mindre siden jeg startet i 1989. Grunnen til at jeg fortsetter å legge ned mye tid er at jeg ser det betyr mye for mange. Vi har sett mange i utgangspunktet «klønete» ungdommer trene hardt og ende på et høyt nivå. Det gir motivasjon, sier Hosen.

– Dedikert

Hedersprisen ble delt ut av master Per Andresen. Styreleder Torgeir Haukebø i Molde TKD forteller at det er National Taekwon-Do Norway, en organisasjon innen International Taekwon-Do Federation med 11.000 medlemmer i Norge, som deler ut prisen.

– Ole Hosen har vært en trofast følgesvenn hele veien. Han har mange år med nitid arbeid bak seg. Han er dedikert og bruker mye av tida si til å utvikle regionen og aktiviteten lokalt og nasjonalt, sier Haukebø.