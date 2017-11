Pynter stadion til fotballfesten

Sport

Dugnaden ble gjort av barn, foreldre og trenere på Molde Fotballklubbs G12-lag. Det ble satt ut flagg på samtlige felt som ikke er forbeholdt Kristiansund-supportere.

– Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre stadion klar til fest. Flaggene kan bidra til å farge stadion blå og skape ekstra trøkk og stemning, sier Randi Kirkeland Sæther, som er lagleder for G12-laget og i tillegg ansatt i breddeavdelinga i klubben.

Det var avslappet stemning på stadion i formiddagstimene, mens kamptroppen var samlet til lunsj og de andre spillerne trente lett ute på kunstgresset.

Remmer før møtet med Torgil Gjertsen og KBK: Klar for å stoppe eliteseriens store formspiller: – Disse duellene er viktige Christoffer Remmer slet med Torgil Gjertsen sist Molde tok imot Kristiansund. Nå vil dansken stoppe formspilleren.

– Vi har full kontroll på arrangementet og regner med at dette kommer til å gå knirkefritt. KBK-supporterne er veldig hyggelige å ha på besøk, og det var veldig fin stemning under cupkampen her i august, sier arrangementssjef Per Lianes.

Klokka 12 lørdag var billettsalget i ferd med å runde 9000. MFK håper og tror at det totale salget ender rundt 10.000.