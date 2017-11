Anniken skriver ny kontrakt – sammen med begge søstrene

Sport

Anniken Obaidli opererte tirsdag i begge knær og henter bånd fra motsatt kne for å reparere korsbåndet. Nå skal alle tre søstrene skrive nye kontrakter gjeldende fram til 1. mai 2020. Dette ble kunngjort under en pågående pressekonferanse som startet nå klokka 14.

Det betyr at Anniken satser videre på tross av den nye skadesituasjonen.

Hun ble rammet av en ny alvorlig skade under kampen mot Storhamar i Molde Arena 8. oktober. Undersøkelser etter kampen viste at Anniken hadde fått en ny korsbåndskade i kneet.

Satser videre for fullt

MHK-ledelsen sier de er glade for at de tre lokale søstrene blir med videre for å bygge opp den treårige satsingen som klubben har planlagt sammen med Kjell Inge Røkke.

Anniken vil være i og rundt laget i opptreningsperioden og støtte resten av spillerne. Hun er fast bestemt på å komme tilbake på banen og vurderer ikke å legge opp, understreker aktørene i pressekonferansen.

Har tenkt på framtida

– Med den nye skadesituasjon har det vært helt nødvendig for Anniken å tenke på framtida. Denne prosessen har pågått helt siden den nye skadesituasjon kom sist måned. På pressekonferansen vil hun selv redegjøre for sin avgjørelse, skrev Carl Henrik Indbjør i Molde HK i en pressemelding fredag formiddag.

Til stede på pressekonferansen er også Mona Obaidli, Sherin Obaidli, styreleder Per Gjerde, styremedlem Trude Brandt og sportslig leder Carl Henrik Indbjør.

