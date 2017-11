For 29 år siden tok Eirik bronsemedalje i NM på hjemmebane. Nå er han sjef for hele mesterskapet.

Sport

MOLDE: – Det virket stort da det var NM i Molde i Idrettens Hus i 1988, men det blir lite sammenlignet med det vi skal gjøre i Molde Arena nå, fastslår Nesje, som er leder i NM-komiteen i Molde Taekwon-Do Klubb.

Eirik Nesje var en av de lokale deltakerne da Molde arrangerte landsstevne i juni 1988. Sammen med Ken Lyngfoss og Frode Groven tok han bronsemedalje i lagkonkurransen. Det var Nesje som avgjorde den spennende kampen mot Bergen med seier i ekstrarunden.

– Jeg husker spesielt lagbronsen, det var stort for meg. Det var fem på hvert lag, men vi var bare tre og startet derfor med 0-2 i handikap. Så vant vi alle kampene våre og jeg fikk avgjøre det til slutt, mimrer han.

Comeback for tre år siden

Nesje var aktiv til han flyttet til Ålesund for å studere i 1989. For tre år siden begynte han å trene taekwondo igjen. Og de to siste årene har han ledet NM-komiteen, som i tillegg består av Torgeir Haukebø, Ole Hosen, Marius Flemmen, Mathea Sunde, Ronny Stamsvik, Bente Hoflandsdal. Ola Ø. Fladmark.

– Ventetida har vært lang, og nå er vi godt forberedt. Jeg føler at vi har bra kontroll på planlegginga. Det blir selvfølgelig en hektisk jobb når vi skal rigge lokalene på fredag og gjøre alt klart til lørdag. Nå ser jeg bare fram til å få gjennomført arrangementet, sier Nesje.

NM åpnes offisielt av ordfører Torgeir Dahl lørdag klokk 13.30. Totalt 900 kamper skal gjennomføres. Rundt 100 funksjonærer skal i sving med alt fra reinhold til transport.

– I tillegg til våre egne folk får vi god hjelp fra naboklubbene i Fræna, Åndalsnes, Ålesund og Surnadal. De bidrar med både materiell og mannskap, det er en veldig positiv holdning til NM, sier Nesje.

500 deltakere

Det er ventet nærmere 500 utøvere til Molde i helga. I tillegg kommer 150 trenere, 70 dommere og 40 VIP-gjester. Inkludert familie og venner på tribunene regner klubben med nærmere 1000 tilreisende.

– Dette er tidenes arrangement for klubben vår. Engasjementet er stort og vi vil benytte anledninga til å markere Molde som arrangørby. Det blir tett og kompakt med åtte ringer i Molde Arena, men det blir samtidig en kompakt atmosfære med god stemning. Det er også praktisk for alle involverte at alt foregår innafor fem minutters avstand, sier Torgeir Haukebø i NM-komiteen.

Arrangørklubben har 33 påmeldte deltakere. Flere av dem kan hevde seg godt i sine klasser.

– Det er mange som kan gjøre det bra. 17 år gamle Adrian Ulvestad Olsen, som har tatt medaljer i EM og VM i år, er vår sterkeste utøver på papiret. Han kan prestere både i mønster og sparring i eldre junior. Tanja Brokstad tok gull i fylkesmeterskapet nylig, og er et håp i seniorklassen sammen med Janne Lønø. I tillegg er Sandra Wang, Mathea Sunde, Live Sørflaten og Hanna Stavik svart belte-utøvere i sterke jenteklasser, sier Haukebø.

Han påpeker at Molde var tredje beste klubb i fjorårets NM, bare slått av Bergen og Trondheim.

Master Per Andresen og tidligere verdensmester Antonie Cappelen drev klubben i Molde på slutten av 80-tallet. Begge er gjester under NM.

Artisten Kristian Kristensen opptrer på NM-showet etter banketten i Bjørnsonhuset lørdag kveld, der også kongepokalene skal deles ut.

– Hotellene er sprengt og vi fyller byen til randen denne helga. Dette blir en stor idrettsfest, sier Haukebø.

PS: Kampene streames av tolv elever fra data- og elektronikklinja ved Romsdal videregående skole og vises på Molde Taekwondo Klubbs facebookside.