Molde-juniorene jakter scoring - målløst til pause

Moldes lag: Jonatan Byttingsvik – Thor-Olav Moe, Leo Skiri Østigård, Emil Breivik – Elias Mordal, Hermann Bolsønes Svendsen, Tobias Svendsen, Eman Markovic, Simen Hagbø – Christian Dahl, Sivert Gussiås.

Innbytterbenken: Erik Iversen, Mikael Wenaas, Henrik Frisvold Jenset, Magnus Langset, Thomas Nerland, Tobias Hestad, Lars Josef Ranheim.

Vi vi følger kampen med de viktigste hendelsene som tekstoppdatering her:

1 min: Kampen er i gang!

5 minutter: Frisk åpning av Molde. Tobias Svendsen skaper kampens første mulighet med en piruett og en stikker til Sivert Gussiås. Han forsøker et skudd/innlegg fra skrå vinkel, men ballen passerer mål. Hjemmelaget har hatt et bra skuddforsøk like utenfor.

10 minutter: Kampen roer seg fort ned etter noen hektiske åpningsminutter og den aggressive starten avløses av mye fram og tilbake. Zimbrus spiss prøver seg på Leo Østigård i en hodeduell. Det er sjelden lurt, og nå har moldoveren ganske vondt i hodet. Så slår hjemmelaget et farlig frispark som heades like utenfor mål. Stor sjanse.

15 minutter: Molde skaper en stor sjanse etter et fint angrep. Christian Dahl spiller elegant vegg med Sivert Gussiås. Forsøker å styre ballen i lengste hjørne, men den går utenfor. MFK har også hatt et hjørnespark som ikke ble utnyttet.

20 minutter: Elias Mordal lå nede noen minutter etter en sein og stygg takling som ga hjemmelagets spiller et høyst fortjent gult kort. MFKs høyreflanke er på beina igjen etter litt behandling. Dette ser ut til å bli en tøff kamp, men foreløpig virker Molde-spillerne å ha kvaliteter som er fullt på høyde med hjemmelaget. Spissen som yppet seg mot Østigård er fortsatt småsur og tar igjen på Bolsønes Svendsen etter at ballen er ute av spill. Får tilsnakk fra dommeren.

25 minutter: Dette har ikke vært noen stor fotballkamp så langt. Det er tett og fysisk over hele banen. Ingen av lagene har etablert et offensivt spill eller festet et tydelig grep om kampen.

30 minutter: Fremdeles lite underholdende som skjer på Zimbru stadion. Det er kaotisk duellspill fra begge sider og Molde-spillerne diskuterer tydeligvis internt hvordan de skal får mer kontroll på ballen. Hjemmelaget forsøker et langskudd som går en meter over målet til Jonatan Byttingsvik.

35 minutter: MFK prøver å få ballen til å gå, men lykkes bare med noen få trekk. Hjemmelaget er farligere foran mål nå og tråkler seg helt gjennom etter et fint angrep. Byttingsvik er våkent ute og blokkerer avslutninga fra skrå vinkel.

40 minutter: Molde har flyttet laget litt høyere i banen og kommer til noen innlegg fra høyre. Verken presisjonen i avleveringene eller bevegelsene i 16-meteren er gode nok. Bolsønes Svendsen ligger nede etter en liten smell i ryggen, men reiser seg raskt og spiller videre. Simen Hagbø får et frispark som han selv svinger inn fra venstresida. Ingen medspillere går på bakerste stolpe.

45 minutter: 0-0 til pause etter en svak forestilling. MFK har nok kvalitet i laget til å få mer ut av denne kampen. Motstanden er tøff og vanskelig, men med litt mer ro og presisjon kan Molde få et godt resultat. Like før pause gjør Gussiås et godt forsøk når han drar seg fri, men keeper redder skuddet fra skrått hold. Så skyter Dahl et stykke utafor fra vanskelig posisjon, og det er det siste som skjer av betydning i første omgang.

50 minutter: MFK går rett i angrep, før Zimbru kontrer og kommer til et skummelt skudd utenfor fra 16 meter. De biter seg fast med innlegg og hjørnespark, men det ryddes unna i feltet. Det er tilsynelatende ingen bytter på MFK-laget.

55 minutter: Tobias Svendsen har vært et periodevis lysglimt og er fremdeles sentral i det lille MFK skaper framover. Etter flere gode forsøk raider han elegant forbi tre mann og slår inn fra dødlinja. Gussiås kommer noen tideler for seint til å skli innlegget mot mål. Elias Mordal får to muligheter til innlegg etterpå, uten å treffe skikkelig. Bolsønes Svendsen skyter, men en meter utafor vinkelen.

60 minutter: Stillingskrigen ruller videre midt på banen. MFK-spillerne sliter fortsatt med å kontrollere ballen og få kampbildet inn i sitt spor. Hjemmelaget forstyrrer mye og sørger for et oppjaget tempo. Det er helt åpent hvem som eventuelt får det første målet her.

65 minutter: Svendsen fortsetter å kjøre framover og etablerer et visst press. Hagbø kombinerer med Gussiås og presser fram en corner som Østigård header på keeper. Dahl spilles gjennom, men er offside. Litt bedre takter offensivt en liten periode nå.

Reiste fra Oslo

Molde Fotballklubbs juniorlag tok seg videre fra første kvalifiseringsrunde i UEFA Youth League etter sammenlagt seier mot UC Dublin. Nå venter ny kvalifiseringsrunde mot Zimbru Chisinau, og første kamp går i Moldova klokka 17 norsk tid i dag.

MFK-troppen dro fra Molde til Oslo klokka 17 mandag. Etter en lang mellomlanding i Moskva ankom spillerne den moldovske byen etter rundt 20 timer på reisefot.

– Det ble en strabasiøs reise, og derfor valgte vi å dra mandag slik at vi fikk ekstra god tid til å ta en lett treningsøkt dagen før og så slappe godt av før kampen. Vi bor i et kompleks som hører til stadion, så selve forberedelsene er praktiske, sier trener Thomas Mork.

Zimbru Chisinau slo ut sin albanske motstander 7-3 sammenlagt i forrige runde.

– Vi har analysert begge de kampene på video, i tillegg var Petter Rudi her og speidet fra tribunen. Det er et jevnt og bra lag som opptrer veldig aggressivt på hjemmebane. De spiller ofte direkte og hurtig både i etablert angrep og på kontringer. Det må vi passe på. I tillegg har de noen enkeltspillere med ferdigheter, spesielt på kantene, sier Mork.

Han tror dette blir en jevn og tett batalje over to kamper.

– Jeg blir overrasket hvis noe blir avgjort den ene eller andre veien i dag. Sannsynligvis blir dette en fight over 180 minutter, sier Mork.

Returoppgjøret spilles på Aker stadion onsdag 22. november.

Molde stiller trolig et lag som er svært likt det som åpnet semifinalen mot Stabæk. A-spilleren Erling Håland, som var innbytter i den kampen, er ikke med i troppen i Moldova.

PS: Rbnett vil komme med oppdateringer fra høydepunktene i kampen, men det blir ikke en fullverdig tekst-live.