Riise mener det fortsatt er mulig å redde Aalesund

Etter elleve sesonger på elitenivå ser det bekmørkt ut for Aalesund. Klubben har ikke vunnet siden 25. juni. Mandag tapte de oransje 0-4 mot Lillestrøm.

– De 90 minuttene har jeg mest lyst til å glemme fortest mulig, sier Bjørn Helge Riise til NTB.

– Det blir for store avstander. For meg på midten, jeg blir stående alene og skal dekke for store rom. Vi rekker ikke opp i rommet, og da spiller de seg ut. De vinner fullt fortjent, fortsetter han.

Dyster poengfangst

Nå lukter det for alvor nedrykk av Aalesund. I slutten av juni lå klubben på fjerdeplass etter 5-1-seieren over Odd. Siden har ikke sunnmøringene vunnet én eneste gang, og de har tapt hele 9 av 13 kamper. Med kun 4 av 39 mulige poeng har AaFK stupt nedover tabellen.

Det er den klart svakeste poengfangsten i Eliteserien siden sommerferien. Selv nedrykksklare Viking har hanket inn fem poeng mer i samme periode.

– Det blir beintøft å redde plassen, men vi må brette opp ermene og gi alt. Det kan jeg love til alle at vi kommer til å gjøre. Det går ikke på innsatsen, selv om folk kanskje synes det ser sånn ut. Det kommer an på avstanden. Folk løper, så det står det ikke på. Vi må få tilbake kulturen, forklarte Riise.

Tøft kampprogram

– Er det fortsatt mulig å redde plassen?

– Det er det. Vi må bare gi alt.

– Hvordan skal dere klare det?

– Vi må vinne alle det tre siste. Det skal vi, bankers, avsluttet Riise.

Aalesund møter imidlertid ikke hvem som helst i de tre siste kampene. Først ut er tabelltopp Rosenborg, som med seier i Aalesund kan sikre seriegullet. I neste kamp møter Aalesund Sarpsborg 08, som kjemper en innbitt kamp med Molde om sølvet. Som om ikke det var nok venter Strømsgodset i siste serierunde. Drammenserne bokførte søndag sin sjette strake seier. Det er ny klubbrekord.