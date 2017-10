Åge Hareide bekreftet forlenget Danmark-kontrakt

Sport

Dermed bekreftet Det danske fotballforbundet (DBU) det som det har vært spekulert i den siste tiden.

– Det er fantastisk å være en del av et landslag, hvor det er så god stemning. Det har jeg merket i det siste. Jeg har et spennende lag som kan utvikles, sa Hareide under tirsdagens landslagsuttak.

Hareide tok over som landslagssjef etter Morten Olsen i 2015. Han skrev under en toårskontrakt med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Det er denne opsjonen om forlengelse DBU og Hareide og nå har blitt enige om å benytte seg av.

– Vi har evaluert hans første periode siste uke og vi hadde en riktig god prat. Vi har kikket fremover og sett på det perspektivet som Åge har vært med og skapt. Det ser veldig positivt ut, sa DBUs elitesjef Kim Hallberg.

– Jeg er veldig glad for at vi kan beholde Åge i et par år til og bygge videre på vårt A-landslag med flere spillere, fortsatte han.

Hareide sikret i høst annenplassen bak Polen som sikret VM-omspill. Tirsdag tok Hareide ut troppen til Irland-kampene. Den tidligere Malmö-treneren tok blant annet inn igjen spissen Nicolai Jørgensen i troppen. Kasper Dolberg og Riza Durmisi er ikke med.