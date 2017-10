RBKs gullfeiring satt på vent av Moldes overtidsscoring

Sport

Rosenborg hadde to tverrliggertreff, men klarte ikke å score i en sjanserik 0-0-kamp hjemme mot Stabæk. Seier ville sikret trønderne seriegullet.

RBK var sekunder fra å kunne feire gullet to timer senere, men Ruben Gabriels vinnermål for Molde på overtid mot Vålerenga gjorde at det 25. seriegullet kan bli klart først neste helg.

– Vi har kontroll på dette selv. Uansett skal vi "kare oss" til et seriemesterskap. Da får vi heller vinne neste bortekamp, men vi skulle gjerne gjort det foran "Kjernen" og på hjemmebane, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NTB.

Neste muligheter til RBK-gullfeiring er poengtap for Molde mot Kristiansund lørdag eller RBK-seier borte mot Aalesund søndag.

Ingebrigtsens menn fikk det slett ikke enkelt foran et feststemt hjemmepublikum. Etter pause hadde Stabæk en rekke store sjanser. Blant annet hadde Franck Boli en ball i tverrliggeren, og RBK-keeper André Hansen måtte flere ganger komme eget lag til unnsetning.

Det var smått utrolig at kampen endte målløs. Rosenborg hadde også en solid dose med sjanser og to baller i aluminiumen. Tverrliggertreffene til Birger Meling og Jacob Rasmussen fikk et utålmodig Lerkendal-publikum til å måpe og riste på hodet.

– Det var en litt "Hawaii-kamp". Stabæk hadde ballen mye, men det var jevnt med sjanser. Vi setter ikke sjansene. Det var mange målsjanser. Vi burde og kunne, og hadde fryktelig lyst, men fikk det ikke til, sa Ingebrigtsen.

– Vi håpet og trodde. Vi gikk ut for å få målet og flere, men jeg synes Stabæk var gode i dag, la han til.

Skader

Det var et unisont stønn og «nei»-rop fra de 20.723 frammøtte da Nicklas Bendtner ikke klarte å styre Samuel Adegbenros innlegg på mål drøyt 20 minutter før slutt.

I det 73. minutt ropte Stabæk på straffe da Hansen stoppet Moussa Njie. Rett før hadde RBKs sisteskanse stoppet Bolis skuddforsøk.

Bare noen minutter tidligere prøvde RBK-profilen Pål André Helland å curle inn 1-0, men ballen gikk akkurat til side for mål.

– Vi er vår egen lykkes smed. Vi hadde tolv målsjanser, og da burde vi score mål, sa Helland.

I tillegg til at Rosenborg ikke klarte å avgjøre kampen, måtte Lerkendal-publikummet også se at både Anders Konradsen og Marius Lundemo tuslet av banen med hver sin skade.

RBK-spillerne virket svært påskrudde i åpningsminuttene, der særlig kaptein Mike Jensen var mye involvert og farlig frampå. Men de helt store sjansene uteble den første halvtimen.

Tendenser

Etter en smårufsete start løftet Stabæk seg betydelig utover i førsteomgangen. Gjestene fra Bærum tok tak i kampen og begynte å dominere banespillet. En del gode tendenser var det i Stabæks angrepsspill, men Rosenborg var likevel aldri ordentlig truet.

Etter en halvtime var Meling nær å score mot gamleklubben. RBK-backen kunne umarkert sette hodet på Hellands innlegg fra kanten, men forsøket gikk et par meter utenfor.

I starten av annen omgang kom Stabæk til sin klart største sjanse. Fra ti meter skjøt Franck Boli rett på RBK-keeper André Hanssen, mens Tonny Brochmann dunket returen langt utenfor. Den dobbeltmuligheten burde bortelaget så absolutt fått mer ut av.

Med 0-0 ble Stabæk værende på 9.-plassen på tabellen. Bærumslaget står med 35 poeng når tre runder gjenstår.

– Begge lag var gode i dag. Jeg er veldig glad for disiplinen laget viste, og vi fikk ned RBK i tempo. Man må holde ballen mot RBK, og evnen til det, og selvtilliten vi viste var veldig bra, sa Toni Ordinas til NTB.