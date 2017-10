Mowinckel hyllet laget etter 7.-plassen

Sport

På plassen bak Mowinckel fulgte Kristin Lysdahl, og Nina Haver-Løseth og Kristine Gjelsten Haugen fulgte opp med 22.- og 23.-plass.

Det hører med til sjeldenhetene at fire norske kommer seg til en finaleomgang. Og Mina Fürst Holtmann var den første som ikke klarte det med sin 31.-plass.

– Helt fantastisk. Det er kult at vi har fire stykker i en finaleomgang og at vi har Kristin her som kjører utrolig bra. Hun har vist det på trening i det siste at hun absolutt henger med og kjører fort. Det er veldig kult. Det er spennende tider med bredden i laget.

– Er det et lag som skal til for at dere kan heve dere ytterligere?

– Ja, jeg tror at det vil hjelpe. Det er mer trykk på trening, og det er flere å spille på. Du har flere kvaliteter fra ulike personer som kan styrke dine egne. Det er utrolig godt å ha et lag rundt seg og vite at man er flere som kan bidra til fellesskapet.

Ledestjerne

– Det er lenge siden det har vært en følgestjerne på laget. Gutta har vært flinke til å opprette det hele tiden, men fra Flemmen (Andrine) og de sluttet så har det vært ganske stusslig, og så er vi på vei igjen nå. Vi må bygge laget og vite hvor vi skal være. Jeg føler virkelig at vi er på gang til å få til noe på damesiden også, sa 25-åringen fra Molde.

Selv var hun fornøyd med kjøringen som skaffet henne 7.-plass. Så bra har hun aldri kjørt i Sölden-åpningen før.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Jeg følte at jeg klarte det jeg sa etter 1. omgang. Da var jeg litt reservert og forsiktig. Nå fikk det bare briste eller bære, og det er utrolig deilig å ha den tankegangen. Nå så jeg ikke gjennomføringen, og det var sikkert ikke pent å se på. Men det er ikke det som det går på. 1.-omgangen ble finere, og så ble dette raskere. Jeg tar heller en slik 2. omgang.

Bekreftelse

– Var dette en god bekreftelse på at du fortsatte der du slapp?

– Ja, absolutt. Nå er kanskje Sölden det rennet jeg gruer meg mest til i løpet av et år. Jeg synes det er mye rundt, og det å komme hit til det første rennet i en bakke som dette. Det er utrolig deilig å være ferdig med og vite at den innsatsen du legger ned er bra. Du er der du skal være, og det gir selvsagt en selvtillitsboost. Det blir bra å ta det med videre inn i sesongen. Det er godt å vite at med denne kjøringen så vet jeg at jeg er i nærheten av pallen.