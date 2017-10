Nå skal Ragnhild på pallen

Sport

SÖLDEN: Det er snart seks år siden Molde-jenta debuterte i verdenscupen, og hun har vært blant dem som har skyndet seg langsomt. Det har tatt tid å nærme seg verdenstoppen.

Fjerdeplass karrierebeste

Hun viste oppriktig idrettsglede da hun tok den fine 6.-plassen i super G i VM i St. Moritz sist sesong. Da var det bare noen uker siden hun satte karrierebeste med 4.-plass i storslalåmrennet i verdenscupen i østerrikske Semmering.

Lørdag er det sesongåpning i nettopp storslalåm i Sölden. 25-åringen har vært på breen der de siste dagene før rennet.

Kontroll på nervene

Mowinckel syntes å ha nervene under kontroll da NTB snakket med henne under lagpresentasjonen i sentrum av Sölden i Ôtztal torsdag kveld.

– Jeg går inn til rennet her i Sölden med mer senkede skuldre enn før. Det er selvsagt utrolig deilig. Jeg føler at dette året blir det året der jeg skal høste av erfaringene jeg har skaffet meg gjennom de sesongene jeg har kjørt til nå. Jeg har vært med i veldig mange år for å skaffe meg erfaring, og nå føler jeg at jeg endelig kan begynne å bruke av den erfaringsbasen også. Forventningene er litt lavere, men jeg tror de er mer realistiske.

Mowinckel sier hun er blitt tryggere på seg selv og antyder mellom linjene at det kanskje er på tide.

– Jeg er naturlig nok blitt ett år eldre, og jeg modnes jeg også. Så er det dette med erfaring. På laget vi har nå, begynner jeg å bli en av de mest rutinerte og er nesten for veteran å regne. Det er litt rart i en alder av 25. Men jeg har vært med lenge, og har skaffet meg mye erfaring. Nå kan jeg høste av det.

– Hvilket mål har du satt deg?

– Nå kom jeg så nærme pallen som du kan klare med 4.-plassen i Semmering i romjula i fjor. Det naturlige steget videre blir å ta pallen. Det er ikke urealistisk. Det neste blir å holde det på det nivået. Jeg er også ute etter stabiliteten.

Ofte topp ti

Rival-utøveren har ofte vært inne blant topp ti, men hun håper at listen ikke blir liggende der. Hun mener det er mer å hente.

– Det har vært noen topp 10, men når det kommer til pallen er det 4.-plass som er det nærmeste. Samtidig vet jeg at den treningen og den skikjøringen jeg har, den er god nok. Jeg føler ikke at jeg lyver når jeg sier det. Men det må også komme ut i konkurransedelen. Det er det jeg jobber mot.

– Hvilke øvelser går du inn for i år?

– Det er fortsatt det samme fokuset. Først er det storslalåm, og deretter er det super G. Etter der kommer utfor. Jeg merker at det har skjedd større steg på fartsbiten også, og da har jeg fått mer troen på utfor også. Jeg kommer til å kjøre alt fra start. Det er fortsatt slik at det eneste jeg ikke kjører er slalåm, og det kommer ikke til å forandre seg.

– Det er ikke ofte at de norske har lyktes i denne bakken?

– Det er en tøff bakke. Det er det absolutt. Men jeg tror at vi kan gjøre det bedre enn i tidligere år. Vi har trent mer i bratte heng, og jeg føler at hele laget er mer stabilt enn det har vært. Det tror jeg at vi kommer til å tjene litt på her i Sölden i hvert fall, sier Ragnhild Mowinckel. NTB