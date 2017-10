Moldesvømmere markerte seg i Kristiansund

Sport

– Spesielt kjekt var det at 7 nye svømmere deltok på rekruttstevnet, uttaler hovedtrener Marius Eliassen i en pressemelding.

MSLK markerte seg også sterkt i KM-øvelsene med følgende plasseringer:

Elvida Fladset Hoel: 1500 m fri - sølv (eldre junior)

Øystein Berg Nordhaug: 50 m fri - bronse, 50 m rygg - bronse (yngre junior)

Ann Helena Bøyum-Folkeseth: 1500 m fri - bronse (yngre junior)

Silje Bjerke Nerland: 1500 m fri - sølv (yngre junior)

- Jeg er fornøyd med, og imponert over, at vi stilte hele 6 svømmere deltok på 1500 m fri. Øystein Berg Nordhaug kom seg akkurat under 19 minutter (med tiden 18.58,92) og Elvida Fladset Hoel kom seg under 20 minutter (med tiden 19.51,16) og forbedret dermed klubbrekorden sin med nesten 25 sekunder, opplyser hovedtreneren.

Ann Helena Bøyum-Folkeseth, Silje Bjerke Nerland, Andreas Dyb og Torstein Garseth Opstad gjennomførte 1500 m fri for første gang med fin stil og godt resultat,

- Vi har all grunn til å være stolte av helgens resultater under Kristiansund Open 2017. Vi stilte totalt med ca 25 utøvere og flere tok nye personlige rekorder. Det viser seg å gi resultater av ha gjennomført en ukes treningsleir i Calella i Spania i høstferien, der utøverne trente i 4 timer hver dag i 50 meters basseng. Marius Eliassen hadde laget et godt treningsprogram for oppholdet, og det ser vi nå resultatet av, sier klubbens styreleder Kennet Bratteberg.