Molde i ledelsen ved pause. Følg juniorenes kamp mot Dublin her

(Molde - UC Dublin 1-0, 2-2 sammenlagt)

Pause. Molde leder 1-0 og er for øyeblikket videre på bortemålsregelen.

43 minutter: Molde burde ledet mer på Aker stadion. Dahl skrur ballen vakkert like utenfor vinkelen. Markovic varter opp med dribleshow, men skyter langt over fra god posisjon.

40 minutter: Irene har ropt på frispark uten grunn mange ganger, nå skriker gjestene på straffespark. Men den danske dommeren vinker spillet korrekt videre siden Leo Østigård nok en gang takler knallhardt. På ballen.

36 minutter: Dahl gjør et flott forarbeid og spiller fri Gussiås som treffer rett på keeper denne gang. Dublin kontrer og kommer til en farlig situasjon som Byttingsvik avverger.

33 minutter: 1-0 til Molde! Elias Mordal gjør alt på egen hånd. Tar med seg balle n fra egen 16 meter og sprinter forbi alt av motstandere med et par elegante berøringer. Spiller fri Gussiås som banker ballen i hjørnet med utsida. En fantastisk scoring.

30 minutter: Ny kjempesjanse. Hagbø slår et flott innlegg fra venstre, men Dahl er uheldig og treffer ikke ballen når han skal bredside den i mål fra et par meters hold.

27 minutter: Stor Molde-sjanse. Markovic tar ned ballen i feltet og finter seg fri. Det frekke skuddet slår i stolpen og ut.

25 minutter: Gjestene er ikke ufarlige når de en sjelden gang går i angrep med mye folk. Farrugia vender opp og skyter fra 18 meter, Jonatan Byttingsvik slår ballen til corner.

23 minutter: Elias Mordal slår et godt innlegg som Christian Dahl header like over.

20 minutter: Tobias Hestad bryter på midtbanen og setter fart. Han spiller vegg med Christian Dahl, men venter for lenge med innlegget og blir blokkert.

15 minutter: Molde har prøvd å tråkle seg gjennom på begge sidene, men bortelaget forsvarer seg godt så langt. Nå ligger en ire nede etter en duell med Gussiås og kampen stoppes mens han får behandling. Han halter av banen og Dublin får starte med ballen.

10 minutter: Gjestene har hatt sin første målsjanse, heldigvis for Molde går headinga til Neil Farrugia over mål. Molde-forsvaret må passe seg så Dublin ikke får det viktige bortemålet som gjør at det blir straffespark dersom kampen ender 2-1 og dermed 3-3 sammenlagt.

5 minutter: Molde har åpnet best på Aker stadion. Eman Markovic har gjort kampens fineste prestasjon foreløpig med en herlig piruett på venstresida. Verken Sivert Gussiås eller Hermann Svendsen traff på skuddforsøkene. I neste angrep spilte Stenseth fri Markovic med et hælspark, men spissen satte ballen like utenfor fra svært god posisjon. Der burde MFK tatt ledelsen.

1 minutt: Molde-trenerne Daniel Berg Hestad og Thomas Mork stiller samme startellever som i bortekampen mot Dublin. Det betyr at A-spilleren Erling Håland starter kampen på innbytterbenken. Han skal trolig være et angrepsvåpen dersom hjemmelaget trenger ekstra styrke offensivt for å avansere.

Moldes lag: Jonatan Byttingsvik – Elias Mordal, Emil Breivik, Leo Østigård, Hermann Svendsen, Sivert Gussiås, Christian Dahl, Tobias Hestad, Simen Hagbø, Tobias Svendsen, Eman Markovic.

Benken: Erik Iversen, Henrik Jenset, Magnus Langset, Thor Olav Moe, Ole Sebastian Sundgot, Erling Håland, Lars Josef Ranheim.

Tapte i Irland

Moldes juniorlag møter UC Dublin i Youth League klokka 18.30 på Aker stadion onsdag. MFK tapte den første kampen 1-2 i Irland for tre uker siden. Leo Skiri Østigård scoret Moldes mål.

1-0-seier i returkampen på hjemmebane gir avansement. 2–1 gir 3–3 sammenlagt og straffespark uten ekstraomganger først.

Dersom Molde går videre, venter Zimbru Chișinău fra Moldova eller Vllaznia fra Albania i neste kvalifiseringsrunde. Det moldovske laget vant 3–1 i første kamp. Returoppgjøret mellom de to lagene spilles også onsdag kveld.