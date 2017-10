Sport

Raoul Petretta sendte bortelaget i føringen etter 19 minutters spill, før Albian Ajeti doblet seks minutter før pause.

Mohamed «Moi» Elyounoussi sin fulltreffer kom et drøyt kvarter før slutt, før Cedric Itten fastsatte sluttresultatet til 4-0 like før slutt. Landslagsspiller Moi spilte 81 minutter for gjestene i lørdagens oppgjør.

Resultatet gjør at Basel knapper innpå serieleder Young Boys. Sistnevnte tapte 1-2 borte mot Lausanne. Tabelltoer Basel har fem poeng opp til toppen.