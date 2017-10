Lørdag møtes Træff og Molde 2. Vi sender kampen direkte

Sport

På Reknesbanen lørdag kl 13.00 spilles sesongens nest siste seriekamp i 3.divisjon, avdeling 5. Oppgjøret er i tillegg ett sikkelig nabooppgjør mellom klubbene i Molde.

Mens Molde 2 ligger på tredjeplass på tabellen, uten sjanse for opprykk, ligger Træff fem poeng over nedrykksstreken. Det betyr at ett poeng kan være nok for å overleve i 3.divisjon, seier og tre poeng vil fjerne all tvil før siste seriekamp, borte mot Junkeren på Aspmyra.

Træff-trener Magnus Oltedal forsøkte torsdag å bygge ned viktigheten av kampen.

– Det er tre poeng. De teller akkurat like mye som poengene tidligere i sesongen, sa han.

Direktesending

Realiteten er at klubben sikrer plassen med seier. På Rbnett kan du lørdag se kampen direkte.

– Dette er en spennende kamp mellom byens to nest beste lag. I tillegg er den ekstra viktig for Træff som kan sikre plassen i divisjonen. Derfor ønsker vi å vise den, sier konst. redaktør Øyvind Brunvoll i Romsdals Budstikke.

Carl Henrik Indbjør skal kommentere kampen, og har med seg Trond Hustad som ekspertkommentator.

– Vi ønsker å gi noe ekstra til våre eksisterende abonnenter, og håper å rekruttere noen nye. Vi har i løpet av sesongen vist flere kamper i lavere divisjoner, og MFK-damenes seriefinale. Vi vet at veldig mange av leserne våre er opptatt av lokalfotball, sier Brunvoll.