– Som en helt vanlig kamp, sier trener Oltedal

Sport

Hovedtrener Magnus Oltedal vil ikke si at den nest siste seriekampen er viktigere enn noen andre kamper tidligere i sesongen.

– Det er tre poeng. De teller akkurat like mye som poengene tidligere i sesongen, sier han til Rbnett.

Molde 2 er motstander i den nest siste serierunden, som spilles på Reknesbanen lørdag kl 13.00.

Vet ikke hvor viktig den blir

Mens Molde 2 ligger på tredjeplass på tabellen, uten sjans for opprykk, ligger Træff fem poeng over nedrykksstreken. Det betyr at ett poeng kan være nok for å overleve i 3.divisjon, seier og tre poeng vil fjerne all tvil før siste seriekamp, borte mot Junkeren på Aspmyra.

– Vi vet ikke før etter kampen hvor viktig den blir. Kampen på lørdag er like viktig som alle andre kamper. Det handler om å prestere slik vi kan, sier Oltedal.

Han synes prestasjonene i år har vært forholdsvis jevne, med en liten dupp og noen marginer imot, men at laget med seier i forrige kamp særlig har vært på det nivået de skal prestere på.

Hvilket mannskap Molde 2 stiller med på lørdag, ønsker ikke Oltedal å bruke en kalori på å bekymre seg for.

Som en vanlig kamp

– Det spiller ingen rolle. Vi skal gjøre det vi kan, så godt som mulig. Hva slags lag vi møter varierer uansett hvem som står på motsatt side av banen. Verdal kan også mangle tre mann eller ti mann, eller stille med fullt mannskap, sier Oltedal.

Sjøl må han klare seg uten Thomas Larhammer og Lars Hauso. Om det blir flere som ikke kan spille blir avgjort etter de siste to treningene.

– Vi skal trene som normalt torsdag og fredag, og gjøre akkurat det samme som vi pleier før kamp. Dette blir ikke noe spesielt, sier Oltedal.

Utbedring av kunstgressbanen

Denne uka har det vært jobbet med kunstgresset på Reknesbanen. Etter det Romsdals Budstikke forstår er det det nye undervarme-anlegget som utbedres før vinteren.

– Jeg snakket med de som jobber der tidligere i dag, og det skal være ferdig fredag formiddag. Dermed blir det ikke noe problem å spille kampen som planlagt lørdag, sier Oltedal.

Molde kommune bekrefter at det er en reklamasjonssak som utbedres med kunstgresset.

PS: Rbnett sender live-stream fra kampen lørdag for våre abbonenter.