Håndballildsjel fra Elnesvågen mottok innsatspris

Molde: Like før avkast i eliteseriekampen mellom Molde og Storhamar i Molde Arena søndag, mottok Mary-Ann Samuelsen Naas fra Elnesvågen OIL «Innsatsprisen 2016» fra Norges Håndballforbund.

Hvert år deler fondsstyret i NHF ut «innsatsprisen». Prisen går til en person som over lang tid har utvist innsats utover det som kan forventes i frivillig arbeid.

Prisvinneren mottar 50.000 kroner, som i samarbeid med sin klubb skal brukes til å videreutvikle klubbens drift eller til nye prosjekt.

Samuelsen Naas har vært trener i klubben i 45 år. Hun har vært sportslig leder i klubben i 20 år. Fortsatt er hun aktivt med på klubbens lag i veteran-NM.

Juryen skriver følgende:

«Mary-Ann har lagt ned tusenvis av timer for sin klubb. Ofte som trener for 8-10 lag per sesong, i tillegg til jevnlige treninger og kurs for klubbens målvakter. Mary-Ann utviser stor omsorg for alle spillere med svært høyt engasjement, stå på-vilje og med en unik egenskap til å bry seg om alle. I tillegg til dette stiller Mary-Ann alltid opp på klubbens dugnader og dermed også det viktige inntektsbringende arbeid.»