Skulle til Slovenia for å «kjenne på nivået». Men Johan Bugge fikk publikum til å undre.

Johan Bugge løp inn til en råsterk seier i verdenscupen i såkalt «mountainrunning». Bugge var en av to nordmenn som deltok i det ti kilometer lange motbakkeløpet.

26-åringen tok en klar seier, og kom i mål nesten ett minutt foran nestemann på resultatlista. Selv brukte Eidsvåg-løperen 42,27 minutter på løypa.

World Mountain Running Association skriver blant annet følgende om løpet på sin hjemmeside:

«Bugge var fryktløs, og tilskuerne undret seg over hvordan han tilsynelatende fløy gjennom løypa, så lett og avslappet på en god tid i den utfordrende løypa.»

Satser mot VM

I et intervju med Romsdals Budstikke før helga, fortalte Bugge at han så på løpet som en slags «investering for framtida».

– Jeg vil kjenne på nivået med tanke på neste år, sa motbakkeløperen som nå satser mot VM i september neste år.

I sommerens EM endte han på sjetteplass.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har klart å få til i år. Det motiverer meg til å jobbe for videre personlig utvikling, så får resultatene komme av godt arbeid. Jeg har noen lokale sponsorer som gjør at satsinga går rundt. Neste år vil jeg lage et opplegg som gjør at jeg får litt fri fra jobb og litt mer hvile. Jeg trenger ikke å trene så mye mer, det er viktigere med fridager når det trengs, fortalte han.

Karoline Holsen Kyte fra Førde IL ble for øvrig nummer to i kvinneklassen i Slovenia.