Moldes stortalent scoret for G18-landslaget igjen

Sport

Tidligere i uka imponerte Molde-spillerne på det norske G18-landslaget. Eman Markovic, Erling Braut Håland og Leo Skiri Østigård var målscorerne da Norge slo Montenegro 3-0 i EM-kvalifiseringen. I lørdagens kamp mot Ukraina ble det imidlertid tap.

Merkelig scoring

MFK-talentet Braut Håland sendte Norge i ledelsen allerede etter åtte minutter, men knappe ti minutter seinere oppsto det ifølge fotball.no en merkelig situasjon.

Etter en ukrainsk klarering fra midtbanen, gikk ballen i tverrliggeren, via ryggen på keeper Jacob Faye Lund, og deretter i mål.

– Vi spilte en bedre kamp enn sist – vi spilte en ganske god kamp, faktisk. Vi tok ledelsen tidlig, men så slapp vi inn et mål som var uhyre tilfeldig. Det var en klarering fra midtbanen som dalte ned i tverrliggeren, i ryggen på keeperen vår og i mål. Det var et sånn ”once in a lifetime”-mål fra dem. Etter dette var det jevnt ut førsteomgangen, sier G18-landslagstrener Pål Arne Johansen til fotball.no etter kampen.

– Fortjente poeng

Seks minutter før slutt kom ukrainernes seiersmål, og Norge tapte til slutt med ett mål.

– Vi hadde hvert fall fortjent uavgjort, men totalt synes jeg vi var det beste laget. Vi ble hardt straffet på en kontring og de scoret på en klarering, sier Johansen.

Skjebnekamp tirsdag

Braut Håland spilte hele kampen for Norge. Det samme gjorde klubbkamerat Leo Skiri Østigård. Tobias Hammer Svendsen ble byttet ut etter 69 minutter, mens Eman Markovic kom inn som innbytter den siste halvtimen.

Norge møter Albania tirsdag, og er nødt til å vinne der for å nå eliterundene i EM-kvalifiseringen.

– Det at vi tapte her gjør at vi alle er ekstra revansjesugne før tirsdagens kamp. Det blir en ny tøff kamp mot et litt annerledes lag. Nå skal vi puste ut litt i kveld og i morgen, før vi skal forberede oss på mandag. Så skal vi ta tre poeng på tirsdag – det er hovedmålet. Jeg er ganske rolig etter kampen i dag, og følte vi tok steg fra sist. Vanligvis bruker vi også å bli bedre når vi kommer til kamp nr. 3. Jeg gleder meg allerede veldig mye til tirsdagen, sier Johansen.